Új iPhone - egy arc mind fölött?

Megosztotta a közönséget és a szakmát az Apple legújabb iPhone-készüléke. Az iPhone 7-es közvetlen "leszármazottjának" számító iPhone 8 és 8 Plus mellett bemutatták az új zászlóshajót, az iPhone X-et (iPhone ten).

Erről a készülékről eltűnt a home gomb, a kijelzője "faltól falig" ér és most először OLED technológiával készült, hozzáférni alapesetben arcfelismeréssel lehet (ha valamiért esetleg mégsem megy, van jelkód is), ez a szoftver az arcunk mozgását utánzó emojikat is tud gyártani, hangsúlyos benne a kiterjesztett valóság használatának lehetősége - ezek a legnagyobb újdonságok röviden, részletek itt és itt.

A tőzsdét nem nagyon nyűgözte le a keddi prezentáció. Az árfolyam minimálisan, de esett: a tegnapi iPhone bemutatót úgy néz ki összeségében negatívan értékelték a befektetők, ugyanis a tegnapi közel fél százalékos esés után ma is már 1,1 százalékos mínuszban állnak a papírok - írta a portfolio.hu.

Értékelések

MobilAréna

A vezérelv az volt, hogy a teljes előlapot elfoglalja a kijelző, ez sikerült is, az egész egy nagy kijelző. Ezért viszont fel kellett áldozni sok olyan dolgot, amit az Apple jól csinált, és ezeket helyettesíteni kellett valamivel - mondta el a MobilAréna főszerkesztője az InfoRádiónak. Részletek itt.

24.hu

Az Apple már nem diktálja, hanem követi a trendet. Nem kérdés a rendkívüli tudása, de hiányoznak belőle a valódi újdonságok, és akkor a magyarországi árakról még említést sem tettünk.

A piszkos anyagiak A Portfolio.hu megszavaztatta az olvasóit az iPhone X kapcsán. Cikkünk készültéig a legtöbben (49%) arra szavaztak, hogy nem vennének ilyen telefont, mert túl drága. Sosem venne iPhone-t 35%, 16% viszont rohanna a boltba és megvenné, amint csak lehet.

Cnet

A két legnagyobb kérdés a szerző szerint az, hogy a home gomb eltüntetése vajon kényelmesebbé teszi-e a telefon használatát, illetve hogy az arcfelismerés valóban hasznos lesz vagy csak egy pótmegoldás (mert az ujjlenyomat-olvasót nem sikerült megbízhatóan beépíteni a kijelző mögé - a szerk.).

The Verge

Az iPhone X lehet az eddigi legerősebb Apple-telefon, de összehasonlítva szinte bármelyik Androidos csúcstelefonnal, alig lehet olyan kategóriát találni, ahol legelső lenne - legalábbis papíron. Igaz, az Apple már többször is bizonyította, hogy a hardver és a szoftver optimalizálása legalább annyira számít.

Wired

Az arcfelismeréssel működő telefonfeloldás több problémát is felvet. Elég nehéz elrejteni ugyanis az arcot olyasvalaki elől, aki rá akar kényszeríteni a telefon kinyitására: egy rabló, egy ügynök vagy egy rendőr elől. Korábban meg lehetett tagadni a kód megadását - ez a védelem most megszűnik.

Slashgear

Az Apple egy lenyűgöző új zászlóshajóval rukkolt elő. Amikor a régi iPhone-ok már kezdtek kicsit megkopottak lenni a konkurensekhez képest, az iPhone X előretörhet és versenyre kelhet velük.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!