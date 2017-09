Hatalmas újításra készül az adóhatóság

Számos cég hóna alá nyúlna az adóhatóság, így is erősítve a szolgáltató jellegét. A kezdeményezés néhány hónap múlva életbe lép.

Egy tervezet szerint nagy változás jön a kezdő vállalkozások életében 2018 január elsejétől, a NAV ugyanis az induló cégek 6 hónapig tartó mentorálásáról döntött - írja a napi.hu.

Sok mindent egyelőre nem tudni, a hivatkozott tervezet mindössze ennyit ír ugyanis: "Az állami adó- és vámhatóság a kezdő vállalkozásnak - figyelemmel tevékenységének jellegére - az adószámának megállapítását követő 30 napon belül szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségeiről, az azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről és

személyes kapcsolatfelvételt (mentorálást) kezdeményez, amelynek célja az adókötelezettségek teljesítéséhez történő segítségnyújtás.

A mentorálási időszak a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított hat hónap. A mentorálásban történő részvétel önkéntes."

Készülődés

Az adóhatóság válaszában mindössze annyit mondott, hogy "a NAV jogalkalmazó szervként érvényes jogszabályról tud felvilágosítást adni."

"Sajnos a kezdeményezésről nem sokat tudni, de

az mindenképpen támogatandó, hiszen pusztán a tény, hogy a NAV az új adózók segítésével szeretne foglalkozni, önmagában is jó hír"

- közölte a Napi.hu érdeklődésére Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. Mint mondta a puding próbája az evés lesz, így egyelőre érdemes mégvárni a kezdeményezés megítélésével.

"A NAV által jövő januárban indított kezdeményezésről egyelőre nem sokat tudni, de elképzelhető, hogy hasonló lesz a kiemelt adózók igazgatóságán működő referensrendszerhez" - mondta a Napi.hu érdeklődésére Bajusz Dániel, a Vámosi-Nagy Ernst&Young Ügyvédi Iroda adóperes csoportjának szenior menedzsere. Ez utóbbi lényege, hogy minden cégnek van egy dedikált ügyintézője, aki bármilyen adózási kérdésben segítségére lehet a vállalatnak.

Bajusz ennek mintájára elképzelhetőnek tartja, hogy az adóregisztráción áteső cégek nemcsak tájékoztató levelet kapnak az adóhatóságtól, hanem egy közvetlen kapcsolatot, avagy ügyintézőt is.

"Így lenne igazán értelme az új rendszernek, hiszen, ha például megnyitok egy éttermet, akkor tudnom kellene, hogy milyen kötelezettségeim vannak, milyen határidővel kell ezeket teljesítenem, illetve mikor kaphatok részletfizetést. Ezt sokkal egyszerűbben megtudhatom egy dedikált embertől telefonon, illetve szóban, mintha egy tájékoztató füzetből kellene kibogarásznom az adatokat" - emelte ki a Vámosi-Nagy Ernst&Young Ügyvédi Iroda adóperes csoportjának (szenior) menedzsere., aki szerint, ha csak egy tájékoztatót kapnának a cégek, az a "semminél persze több lenne", de nagy előrelépést a jelenlegi helyzethez képest nem jelentene, hiszen ilyen anyagokat nemcsak a NAV, hanem az ezzel foglalkozó tanácsadó cégek is kiadnak.

Hasonlóan látja Hegedüs Sándor, az RSM Hungary adóüzletág-vezetője is, aki a szervezet blogjába írt bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a személyes kapcsolatfelvétel lehetővé teszi a kezdő vállalkozásoknak, hogy egy szakértelemmel rendelkező adóhatósági alkalmazottal is egyeztetni tudjanak a kérdéses részletszabályokat illetően, de akár információt kérhetnek az új adóalanyok az aktuális teendőkről is. Szerinte a NAV nagy valószínűséggel az adott vállalkozásra irányadó specifikus adózási szabályokat összegyűjtve, azt elektronikus úton megküldve próbálja támogatni ezen adózók adókötelezettségének.

