Veszélybe kerülhet a karácsonyi bevásárlás

Palkovics Imre közölte, hogy a héten levélben kérte a kereskedelmi ágazati bizottság tagjait a helyzet megoldására.

„Nem csak a Tescóról van szó. Azt senki nem vitatja, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, a kereskedelemben is. Ausztriában feleannyi ilyen méretű üzlet van és kétszer, Németországban négyszer annyi dolgozót alkalmaznak. Angliában azt a feladatot, amit itthon hárman végeznek el, azt Angliában 14 munkavállaló. A forgalom növekszik,

egészségtelen méretű a leterheltség.”

Ez okozhat fennakadásokat a karácsonyi, még intenzívebb forgalomban – tette hozzá a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

Idén sem nagyobb a veszély

Legalább hatezer munkavállaló hiányzik a kereskedelemben, ez ugyan rekord, de ez már évek óta probléma - mondta az InfoRádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, hozzátéve, hogy ezzel azonban az ágazat nincs egyedül, az egész nemzetgazdaságban hasonló adatokról számolt be a KSH.

„Mindenütt nagyon súlyos a munkaerőhiány.

A KSH mutatószáma becsült adat, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat már nagyobb számot jelez, de nem is a számokon van a hangsúly, hanem az irányzatról.”

Vámos György szerint ugyanakkor ez a karácsonyt nem veszélyezteti jobban, mint az elmúlt két-három évben. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte, a problémára nincs azonnali megoldás.

„A legfontosabb ok, hogy az egész kelet-európai régióban alacsonyabbak a bérek, mint Nyugat-Európában, Magyarországról is több százezren mentek ki dolgozni, öregszik is a társadalom, mindez azt jelenti, hogy elhúzódó problémakörrel nézünk szembe.”

Vámos György ugyanakkor hangsúlyozta, a kormány az elmúlt egy-két évben már hozott egy sor olyan intézkedést, amely érdemben fékezi a folyamatot, de megoldani még nem tudta.

„Szükség lesz további béremelésekre, de ezeknek megvan a határa, bért ugyanis bevételből lehet fizetni.”

