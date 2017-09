Magyarok pénzére is fáj a foga orosz bűnözőknek

A piramisjáték-gyanús séma alapján működő Five Windset és a QW Lianora Swiss Consultingot érdemes elkerülni.

Az Atlantic Global Asset Management korábban már egy agresszív MLM-cégen, a Questrán keresztül kezdte el terjeszteni ezt a módszert - írja a Porfolió.

A Magyarországon is terjedő "befektetés" azt állította az ügyfeleinek, hogy több nagyvállalat, mint a Facebook, a Tesla és az Alibaba IPO-jában is részt vett, illetve a Zöld-foki Köztársaság légitársaságának (TACV) tőzsdei bevezetésén dolgozott, befektetőinek heti (!) 4-6,47%-os hozamot ígért, annak, aki pedig segíti terjeszteni a sémát, masszív, 5-15%-os jutalékot és 3000-100 000 eurós bónuszokat ígértek.

A Questra / AGAM egyébként annak ellenére gyűjt / gyűjtött pénzt Magyarországon, hogy erre nem volt engedélye,

az MNB piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett és büntetőfeljelentést is tett ellenük - a vizsgálat eddig nem zárult le.

A Five Winds tulajdonosi háttere nem szerepel a weboldalon, de egyértelműen kötődik a Questrához és az Atlantichoz - az AGAM élén álló vezérigazgató, Antonino Robalo jelentette be személyesen a Five Winds alakulását.

A 300-500%-os hozamot ígérő, zöld-foki, de orosz-ukrán tulajdonú piramisjáték-gyanús "alapkezelőnél", az Atlantic Global Asset Managementnél akadoznak a kifizetések. A probléma orvoslására a cégcsoport újabb "alapkezelőt" rántott össze, ami szinte semmiben nem különbözik a régitől, de "szűzen" indul azokon a piacokon, ahol az AGAM-ot betiltották, vagy figyelmeztetéseket adtak ki vele kapcsolatosan.

A Five Winds "befektetéseit" úgy tűnik, egy QW Lianora Swiss Consulting SA névre hallgató vállalat fogja terjeszteni (a QW vélhetően a Questra World rövidítése).

Az új "alapkezelő " nagyon sok mindenben a régire épít,

ugyanaz a heti 4-7%-os heti hozamot ígérő rendszer adja a "befektetés" motorját, mint az AGAM-nál, azzal a különbséggel, hogy most még egy zöld-foki légitársasági IPO-hoz hasonló jól csengő befektetési sztorit is lusták voltak kitalálni, sőt még az AGAM logóját sem cserélték le a promóciós videóban.

A hozam pontos mértéke itt is attól függ, hogy mennyit fektetünk be a rendszerbe, mivel nagyobb összegeknél a "jutalék" arányos mértéke is alacsonyabb, a csomagok elnevezése is nagyon hasonló.

A hivatalos történet szerint a Five Winds azért indult el, hogy az európai és orosz régiót lefedje, míg a világ többi részén az AGAM toborozza majd az ügyfeleket.

Magyarország előkelő helyen szerepel a célpiacaik között.

Valójában viszont nagyon valószínű, hogy azért indította el a Questra és az AGAM mögött álló orosz-ukrán üzleti kör a Five Windst, mivel fogyni kezdtek a befizetések, ami vélhetően összefüggésben van azzal, hogy többek közt a magyar, az osztrák, a lengyel, a kazah és az olasz felügyelet is figyelmeztetést adott ki a sémával kapcsolatosan.

A Questra / AGAM / Five Winds mögött álló üzleti kör egyébként jelentős politikai tőkével is rendelkezik Oroszországban, ahol elérték, hogy a hatóság letiltsa a Questra csalásaival részletesen foglalkozó weboldalt is.

Ahogy a Questrát és az AGAM-ot is, a Five Windset és a QW Lianora Swiss Consultingot is érdemes elkerülni,

mivel ha nem is piramisjáték, a rendszer akkor is rendkívül kockázatos, működése Magyarorszgon törvénytelen és ezért a befektetővédelmi rendszer sem védi a magyar ügyfeleket.

