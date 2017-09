Nagy változás jön a kötelező biztosításnál, minden autóst érint

Novemberben kezdődik az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, és az idei év nagy újdonsága, hogy az autósok már tisztán elektronikusan is felmondhatják és megköthetik a biztosításaikat, nincs már az eddig kötelező utólagos írásbeli megerősítésre szükség.

Az utóbbi évekénél is visszafogottabb év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampányra számítanak idén az alkuszok, hiszen a január 1-jei évforduló most már csak az autósok mintegy negyedét érinti. Az autósok, a közvetítők és a biztosítók életét is megkönnyítő újdonság léphet ugyanakkor életbe hamarosan: az írásbeliségnek megfelelő formán túl már

tisztán elektronikusan is lehet majd kgfb-szerződést kötni

vagy éppen felmondani, amire a többi biztosítástípus esetében már eddig is volt lehetőség - írja a Portfolio.

A megfelelő feltételek esetén az ügyfél már minden, a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőjét elektronikus formában is megteheti majd, a kgfb esetében ez eddig írásbeli formához volt kötve.

Az évfordulós szerződést a biztosító továbbra is csak az írásbeliségnek megfelelő formában mondhatja fel a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal, a szerződő üzembentartó ugyanakkor a felek megállapodása alapján ugyanúgy a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal, de már elektronikusan is felmondhatja a szerződést, indokolás nélkül is.

A biztosítók és az alkuszok már eddig is jól bejáratott, korszerű felületeken, online csatornákon tették lehetővé a szerződések megkötését és felmondását, a nagy különbség az eddigiekhez képest az lesz, hogy ezt

nem kell írásos szerződéskötésnek vagy felmondásnak követnie.

Az elektronikus út természetesen nem jelent teljes szabadságot, a felek megállapodásába foglalt, vagyis a biztosítási szerződésben meghatározott csatornákat lehet használni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!