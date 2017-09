Meglepő adat a kereskedelemről

A boltos kiskereskedelemben 188 ezer forint a havi bruttó átlagkereset a KSH 2017 júniusi adatai szerint – írta a blokkk.com. Ez az összeg nemcsak az alapbért jelenti, hanem a rárakodó pótlékokat, kiegészítéseket is. A nagy multi áruházláncok az egyes cégek átlagkeresetét nézve az ágazati átlag feletti béreket kínálnak. Egyes munkakörökben akadnak különbségek áruházláncon belül is, de a bérben élenjárók már 200 ezer forint felett járnak a fizikai dolgozóknak adott keresetekben. Az Aldi havi bruttó 300 ezer forintot is ad egy eladónak.

A blokkk.com felhívta a figyelmet arra, hogy nem a kereskedelemben a legsúlyosabb a munkaerőhiány az arányokat tekintve. A feldolgozóiparban az üres álláshelyek aránya 2,8 százalékos az összes álláshelyhez képest, közel húszezer betöltetlen állás van ebben a szektorban. Még súlyosabb a helyzet a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén, itt 2,9 százalékos a munkaerőhiány, míg

az információ, kommunikáció szegmensben 3,4 százalékos az üres álláshelyek aránya.

A második negyedéves adatok szerint a kereskedelemben 1,6 százalékos a munkaerőhiány, hasonló, mint a szállítási, raktározási területen.

