Tízmilliárdot bukott a kormány ezen az egy peren

Tízmilliárd forintot fizetett ki a magyar állam a Ticket Express-utalványokat forgalmazó francia cégnek, amely perre vitte 2012-es kiszorítását az étkezési jegyek piacáról. Két másik francia utalványos multi is perel, ha ott is veszít a magyar fél, újabb tízmilliárdokba kerülhet.

2012 januárjától kvázi állami monopóliummá lett az étkezési csekkek piaca. Ezt megelőzően a több mint húszmilliárd forintos étkezési utalványpiacon több, jellemzően francia cég osztozott, és a tevékenység jelentős profitot hozott. 2012-től átalakították az adókedvezményeket, mégpedig úgy, hogy az állami Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. Erzsébet-utalványai kapták meg. Pontosabban 2012 januárjától az Erzsébet Utalványok és Széchenyi Pihenő kártyák „csak” 30,9 százalékkal adóztak, szemben a francia multik termékeire kivetett 51 százalékos adóval. Ez a diszkriminatív kormányzati-törvényhozási döntés azonnal átrendezte a piacot, kirántotta a francia cégek alól a talajt.

A 2012-es változás vesztesei, a Sodexo, a Le Cheque Déjeuner, illetve a Ticket Express szinte azonnal bíróság elé vitték az ügyet. A Ticket Express-jegyeket forgalmazó francia Edenred S.A. tavaly decemberben nyerte meg a pert a Világbank mellett működő választott bíróságon, a a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID). A francia cég számára 23 millió eurós, vagyis mintegy 7,1 milliárd forintos kártérítést ítéltek meg. (Az Endenred eredetileg 95 millió eurós kártérítést kért.) A kártérítési összeg kiegészült a perköltséggel és a késedelmi kamattal, így összesen 10,1 milliárd forintot fizetett ki a magyar állam a francia Endered S.A.-nak – válaszolta a Zoom.hu kérdésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Az NFM azt is kifejtette, hogy "a magyar állam ugyanakkor a továbbiakban is mindent megtesz, hogy az utalványos ügyekben kifejtett álláspontjának a még rendelkezésére álló jogi eszközöket kihasználva érvényt szerezzen". A mondat egyszerre utal a másik két cég által indított perekre, illetve arra is, hogy a Ticket Express-ügyben a bírósági döntés hatályon kívül helyezését kezdeményezeték. A magyar kormány még áprilisban megindította a felülvizsgálati eljárást.

A Ticket Express az évi 6,1 milliárdos forgalomra kapott 7,1 milliárdos kártérítést, s ha a másik két perben is hasonló döntés születik, még 20-25 milliárd forintos kártérítést is fizethet a magyar állam, így az utalványpiac államosításnak kára összességében elérheti a 30-40 milliárd forintot.

