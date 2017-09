Elektromos autókkal bővül a kormányzati flotta

Kétszáz új elektromos autót vásárol a kormány, erre kétmilliárd forintos keretszerződést kötöttek – jelentette be Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár.

Az Emobility Forum 2017 konferencián arról is beszélt, hogy már dolgoznak az elektromobilitási törvényen és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleten.

A Portfolio tudósítása alapján az államtitkár közölte azt is, hogy a hamarosan lezáruló új közbeszerzés keretszerződése csaknem

1700 elektromos töltőállomás létesítését biztosíthatja Magyarországon.

Ebből az önkormányzatok is rendelhetnek töltőberendezéseket.

Lepsényi István elmondta, az önkormányzatokat is szeretnék arra biztatni, hogy vásároljanak elektromos járműveket és telepítsenek töltőket. A közösségi közlekedés területén is támogatják az elektromos járművek terjedését. A Modern Városok Program keretében több nagyváros is tervezi elektromos meghajtású buszok beszerzését – jelezte.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2016 óta csaknem 2 milliárd forinttal támogatta az elektromos autók vásárlóit, az önkormányzatoknak pedig több mint 500 millió forintot biztosított töltőállomások létesítésére.

Az államtitkár szerint régiós összehasonlításban Magyarországon kiemelkedően jó az elektromos járművek fogadtatása, a pályázók között jelentősen nőtt a magánszemélyek aránya. Hozzátette, hogy a kormány kibővítette és jogi személyek számára is elérhetővé tette, valamint egyszerűsítette az elektromos autók beszerzését segítő támogatást, amely akár másfél millió forinttal támogatja az ilyen járművek terjedését.

Lepsényi István kijelentette, hogy az elektromos autók beszerzésének direkt ösztönzési programjára a források ezután is rendelkezésre állnak, a nukleáris energia pedig biztosítani fogja az új hajtású járművek energiaigényét.

