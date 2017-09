Újabb lesújtó, dízelautós hír

Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség tanulmánya megállapítja: egy átlagos dízelautó a gyártásától a roncstelepre kerülésig 3,65 tonna széndioxiddal többet ereszt a légkörbe, mint egy hasonló teljesítményű benzines. Ennek okait a gázolaj-előállítás nagyobb energiaigényében, valamint abban kereshetjük, hogy a dízelautókban több az anyag és többet futnak, mint a benzines autók – közölte Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse.

A tanulmány kitér arra is, hogy egy dízelhajtású gépkocsi akár félmillió forinttal is többe kerülhet, mint a hasonló teljesítményű benzines. A széles körben elérhető benzines hibrid pedig ugyanazon az áron 20-25 százalékkal is kevesebb széndioxidot bocsáthat ki, mint egy dízelautó.

Évente mintegy 68 ezer európai fizet az életével egy elhibázott döntés miatt, amely a dízelautóknak biztosított előnyt hosszú évekig éghajlatvédelmi érvekre hivatkozva, és amiatt is, hogy a hatóságok nem szereztek érvényt a kipufogógáz nitrogéndioxid-tartalmát korlátozó jogszabálynak, és így azok akár negyvenszer többet is kibocsáthatnak ebből a súlyos egészségkárosító gázból, mint amit a jogszabály megenged – közölte a szervezet.

Vargha Márton szerint

elő kell segíteni, hogy az emberek környezetkímélőbb módokon közlekedjenek.

„Ennek érdekében mielőbb szükséges a használat- és szennyezés-arányos útdíj bevezetése, az autók kibocsátásának ellenőrzése a közúti forgalomban, valamint a tisztább járművek elterjedésének elősegítése. A megoldásban fontos szerepet játszik az áttérés a villanyhajtásra. A villanyhajtás mindenképpen elterjed, de nem mindegy, hogy két-három, vagy hat évtized alatt. A folyamat felgyorsítása mindenkinek érdeke, az európai autóiparnak is, hiszen a fennmaradása múlik azon, hogy sikerül-e időben váltania. Mert ha nem, akkor az amerikaiak és a kínaiak kiszorítják őket a piacról” - fejtette ki.

