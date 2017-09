Brutális számok: menekülnek az egészségügyből

2017 júliusában az alkalmazásban állók száma hétezer fővel 3,027 millióra csökkent nemzetgazdasági szinten - írja a KSH adatai alapján az mfor.hu. A közfoglalkoztatottakat is magába foglaló közszféra létszáma júliusban 850 ezer fő volt, ami hétezerrel magasabb is a júniusinál, tehát az állami munkaprogramnak nincs szerepe nemzetgazdasági szinten a létszám csökkenésében.

A versenyszférában júliusban 2,04 millióan dolgoztak, ami majdnem kilencezerrel kevesebb az előző havinál, vagyis a nyár és szezonális munkalehetőségek közepette ennyivel apadt a dolgozók létszáma. A változás rendkívül szokatlan,

ilyenre legutóbb 2009-ben a már tomboló válság idején volt példa a nyár közepén.

Ráadásul a mostani csökkenés még nagyobb mértékű is, hiszen akkor "mindössze" 5200 fős volt az apadás.

Az ágazati adatok szerint júliusban több területen is csökkent a dolgozói létszám pár száz fővel, viszont volt három olyan terület is, ahol akár több ezerrel is kevesebb alkalmazott lett egyetlen hónap alatt. A helyzetet súlyosbítja, hogy zömében már így is munkaerőhiánnyal sújtott ágazatokról van szó:

a humán-, egészségügyi, szociális ellátás területén 5300-zal csökkent a létszám,

az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységen belül 4400 fős,

a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban pedig 2700 fős létszámcsökkenés volt egyetlen hónap alatt.

Így az egészségügyben már "csak" 340 ezren dolgoznak, a turizmus területén pedig 94 ezren, előbbi helyzete azonban sokkal súlyosabb. Egy év alatt ugyanis 3,8 százalékkal, vagyis 23 ezerrel mérséklődött az egészségügyi dolgozók száma.

