A Budapest Bank privatizálásáról, a forint árfolyamáról, a járulékcsökkentésről is beszélt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek.

A Portfolio összegzése szerint Varga Mihály úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon jövőre további 0,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó, köszönhetően az idei nagy bérnövekedésnek. A miniszter szerint a GDP-növekedés az év második felében 4% felett lehet, az építőipar és az ipar jó teljesítményének hatására.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a Budapest Bank privatizációja továbbra is előkészítés alatt áll, a kormány keresi az optimális értékesítési formát, beleértve a tőzsdei értékesítés lehetőségét is, de megvárhatja vele a 2018-as választásokat.

Varga Mihály úgy látja, az euró árfolyama 300-310-es tartományban maradhat az euróval szemben, haa nagy jegybankoknak nem lesznek radikális lépései.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!