Jön a guruló bankfiók

Mobil bankfiókot állít forgalomba a Takarékbank, a pénzkiadó automatával is felszerelt kisbusz a jövő héttől járja a banki képviseletet nélkülöző településeket, valamint a fesztiválokat és rendezvényeket - közölte a Takarék Csoport pénteken

A mozgó bankfiók minden szempontból megfelel a bankbiztonsági szabályoknak, szolgáltatásait pedig lakossági és vállalati ügyfelek is igénybe vehetik, mivel lehetőséget biztosít többek között személyi kölcsön, Családi Otthonteremtési Kedvezmény és vállalkozói hitelek igénylésére, valamint folyószámla-kezelésre is. Hozzátették, hogy a buszban szakképzett banki ügyintéző utazik, így az ügyfelek személyre szabott pénzügyi tanácsokat is kérhetnek befektetéseikhez vagy a hitelválasztáshoz.

A közlemény idézi Vida Józsefet, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta: a takarékok közel annyi bankfiókot üzemeltetnek, mint az összes többi bank együttvéve és hamarosan új fejlesztéseket is bevezetnek.

A Takarék Csoport arra számít, hogy az új szolgáltatás népszerű lesz a kisebb települések lakói, vállalkozói és önkormányzatai körében. A mozgó bank különösen fontos újítás egy olyan időszakban, amikor a hitelintézetek sorra zárják be a vidéki fiókjaikat - írták.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!