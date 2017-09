A Facebook brutális sebességgel száll partra Európában

Elkészült az Észak-Amerikát és Európát összekötő vízalatti kábel, amelyen a Facebook, a Microsoft és a Telefónica szolgáltatásai ömlenek ezután át, másodpercenkénti 160 terabites sebességgel.

Először tavaly májusban érkezett hír arról, hogy igen hosszú transzatlanti adatkábelt épít ki a Facebook és a Microsoft. A redmondiak bejelentése szerint most fejeződtek be a munkálatok a MAREA névre keresztelt vezetéken, ami az Atlanti-óceán fenekén, több mint 5000 méter mélyen fut végig. Célja pedig az, hogy gyorsabbak legyenek a vállalatok szolgáltatásai - írja a hvg.hu.

* Microsoft

A Virginiából induló és a spanyolországi Bilbaóban véget érő, másodpercenként 160 terabites sávszélességet biztosító kábel a maga nemében a leggyorsabb szolgáltatást biztosítja. Erre szüksége is van a vállalatoknak, a Facebooknak a hozzá tartozó Messengerrel, Instagrammal és WhatsAppal együtt már 2 milliárdnál is bőven több felhasználót kell kiszolgálnia; de a Microsoft szolgáltatásainak is hasonló nagyságrendű adatforgalmat igénylő tábora van, ha összeadjuk az Azure felhőszolgáltatást, a Bing keresőt, az Office 365-öt, a Skype-ot és az Xbox online funkcióit.

A kábelen zajló adatforgalmat októberben indítják be. Az üzemeltetést a Telefónica leányvállalat, a Telxius végzi majd. A Facebook és a Microsoft forgalma mellett megmaradó szabad kapacitást más vállalatok is megvásárolhatják majd.

Az óceánok mélyén futó optikai kábelek karbantartása egyébként nem is mindig olyan egyszerű feladat. Időnként például cápák is rágcsálják a vezetékeket, egyet sikerült is levideózni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!