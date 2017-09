Fontos vita támadt a nyugdíjemelés mértékéről

Az MNB csütörtökön közzétett inflációs jelentéséből kiderül, hogy a Matolcsy György vezette jegybank a jövő évre 2,5 százalékos inflációval számol. Ez alacsonyabb, mint ami a kormány által a tavasszal beterjesztett, s a parlament által elfogadott 2018-as költségvetésben szerepel. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a következő évben 3 százalékos lesz az infláció - írja az mfor.hu.

Mivel a nyugdíjakat a várható inflációhoz igazítva emelik minden januárban, ezért nagyon nem mindegy, hogy melyik intézmény álláspontja áll majd közelebb a valósághoz. A kormány hivatalos előrejelzését az NGM állapítja meg, ez alapján pedig arra lehet készülni, hogy a nyugdíjakat jövőre 3 százalékkal emelik, de az MNB elemzése frissebb, több információ birtokában állították össze.

Eredetileg 0,9 százalékos emelést terveztek be 2017-re, majd a megváltozott inflációs folyamatok miatt 1,6 százalékos lett a nyugdíjemelés, de ez is elmaradt az idei tényleges inflációtól, amely a kormány és a jegybank szerint is 2,4 százalékos lehet. Ezért év vége felé nyugdíjkiegészítést kell majd adni az időseknek. Jövőre országgyűlési választást tartanak, ezért a kormány vélhetően a lehető legmagasabb nyugdíjemelés mellett fog dönteni.

