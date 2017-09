Jó szezon volt a Balatonon, csak rövid

5-15 százalékos forgalomnövekedést tudott elérni a Balatonnál lévő kereskedők és vendéglátósok egy része - közölte az InfoRádióban a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdek-képviseleti Szövetségének somogyi társelnöke. Kertész Rezső szerint egyre több a program a tó körül, de a kiemelt szezon továbbra is augusztus végén zárul.

Jó nyarat zártak a dél-balatoni kereskedők és vendéglátósok, de differenciált a kép, egyes üzleteknél a szezonális forgalom 5-15 százalékkal nőtt, sok helyen az előző szezonhoz hasonló forgalmat értek el, de előfordult csökkenés is - tudta meg az InfoRádió Kertész Rezsőtől, a KISOSZ somogyi társelnökétől.

A forgalom csaknem nyolcvan százaléka hazai vendég, sokan, akik korábban olcsóbb külföldi helyekre utaztak nyaralni, most inkább a Balatont keresik fel. Továbbra is kevés azonban az olyan magyar, aki tíz napot vagy két hetet tölt a tó partján, elsősorban a hosszú hétvégék a jellemzők. Hétfőtől csütörtökig általában szerényebb a forgalom, és

pénteken, szombaton, esetleg vasárnap két-háromszor annyi vendég van a parton.

A szezon meghosszabbítása érdekében sokat tettek már, de továbbra is július 10. és augusztus 20. között van az igazi fő szezon. "Még szeptember-októberben is sok programot kínálnak a települések, hétvégeken vannak is vendégek, de ez már nem olyan forgalom, amely a parton lévő nagy számú kereskedőt és vendéglátóst munkában tartaná" - mondta Kertész Rezső, hozzátéve, hogy a Balaton déli partján 15 településen 1400 vendéglátóhely működik, és 1740 körül van a kiskereskedelmi üzletek száma.

A KISOSZ somogyi társelnöke szerint továbbra is jelentős probléma a munkaerőhelyzet, elsősorban a gyakorlattal rendelkező szakembergárda hiányzik, és gondot okoz a munkavállalók egy részének a munkához való hozzáállása is.

