Megijedtek a Tesco-sztrájktól

Egymás után keresik fel a szakszervezeteket az áruházláncok vezetői, hogy a béremelési lehetőségekről tárgyaljanak, amit az érdekvédők a négy-ötezer főt megmozgató Tesco-sztrájk hatásának tudnak be.

A Tesco dolgozóinak kétnapos munkabeszüntetése a többi áruházláncnál is megetette a hatását, több helyütt is beindultak a bértárgyalások – mondta a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. Sáling József közlése szerint van olyan lánc, amelyik előbbre hozná a jövő évi kötelező minimálbér-emelést, máshol fél vagy egész havi bónusszal próbálják ösztönözni a munkavállalókat.

A hét végén találkoznak az Auchannal, fizetésekről, létszámról egyeztetnek. Hétfőn ugyanakkor már a Tesco vezetőivel ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy reagáljanak a társaság fizetésemelésre és a létszám esetleges bővítésére tett ajánlatára.

A KASZ elnöke szerint a szeptember 9-én és 10-én tartott sztrájk katalizátorként hatott, mert senki sem gondolta, hogy 4–5 ezer ember nem veszi majd fel a munkát. Ez azt is jelzi, hogy az emberek szerint nem lehet csak pénzzel elrendezni a gondokat, mert túl sokat kell dolgozni, még ha emelnek is a bérükön – jelentette ki. Szerinte a sztrájk beindította azokat az átszervezési, hatékonyságnövelési folyamatokat is, amelyek már hosszú ideje várattak magukra.

