Szigorítás jön: nehezebb lesz elkerülni az ingatlan-végrehajtást

Általános végrehajtási hatósággá válik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és nehezebb lesz kibújni a köztartozások megfizetése alól 2018. január elsejétől. Az új szabályok szerint már félmillió forintnál kisebb tartozás esetén is elrendelhető lesz az ingatlan-végrehajtás - számolt be a változásokról az InfoRádióban a Mazars senior adómenedzsere.

Az, hogy általános végrehajtási hatósággá válik az adóhivatal, azt jelenti, hogy a szerepe túlmutat az adótartozások behajtásán.

„Az adók módjára behajtandó köztartozásokat – diákhitel-, szabálysértési bírság- vagy egy kamarai tagdíj-tartozást - eddig is a NAV hajtotta be, de 2018-tól minden más, közigazgatási hatóság által megállapított tartozást az adóhivatal fog végrehajtani. Ráadásul nemcsak pénztartozásokat, hanem egyes intézkedéseket, például egy hatóság által elrendelt bontást is az adóhatóságnak kell majd koordinálnia.”

Az ötszázezer forint alatti tartozás esetén eddig viszonylag ritkán lehetett ingatlan-végrehajtást elrendelni, jövőre már csak akkor nem lehet, ha az az ingatlan az adós lakóhelye. Ennek hátterében az állhat – magyarázta a Mazars senior adómenedzsere, hogy a jogalkotó úgy ítélte meg, hogy például egy cégtulajdonban lévő vagy nyaralóingatlan esetében nem indokolt korlátozni a végrehajtást, mert nem okoz akkora érdeksérelmet.

„Van néhány olyan szigorítás, ami az eljárás elhúzódásának megakadályozását célozza. Ilyen a fizetési kedvezmények kérdése.”

A részletfizetési kérelem beadása a jelenlegi szabályok szerint szünetelteti a végrehajtást, jövőre a tartozás esedékességétől számított nyolc napon belül lehet ilyen kérelmet előterjeszteni, illetve ennek lejárta után nincs eljárás szüneteltető hatása, tehát az adóhatóság élhet inkasszóval vagy ingatlan-végrehajtással – mondta H. Nagy Dániel.

