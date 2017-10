Rekordon a rendszámok kiadása, de mi lesz, ha elfogy?

Felpörgött az autópiac, idén akár 300 ezer új rendszám is gazdára találhat, így lassan aktuálissá válhat a kérdés: mi lesz, ha elfogy a három betű, három szám kombinációja?

A 2008-as közel 310 ezer darabos csúcs után 2009-ben 172 ezer 2010-ben 147 ezer új rendszámot adtak ki, de részben az újautó-piac föléledése, részben a használtautó-import felfutása miatt emelkedett a forgalom, és 2016-ban már 367,5 ezer rendszám kellett az autósoknak,

idén akár a 380 ezret is elérheti

ez a szám - derül ki a napi.hu összeállításából.

A központi készlet kiadása a P betűjelű kombinációknál tart. Az okmányirodákhoz és a kormányablakokhoz legutóbb PJK betűjelű rendszámokat szállították ki. A táblák azért is fogynak gyorsan, mert a régi kombinációkat nem használják fel újra, és ha egy autót hivatalosan ideiglenesen vonnak ki a forgalomból, akkor a rendszámot is le kell leadni. Az is gyorsítja a kiadást, hogy a Q betűt újabban nem használják, mert az megzavarhatja a rendszámfelismerő kameráka.

Még körülbelül nyolc év van hátra addig, amíg elfogy a három betű, három számos rendszám,

amelyből nagyjából 3 millió maradt még - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). Éppen ezért egyelőre nem foglalkozik azzal a kormány, hogy milyen kombináció jön 2025 környékén.

