Megint szárnyalhatnak a fiatalok gondolatai

A program egyik jellegzetessége, hogy nincsenek előre kitűzött témák, sőt megkötések sem, teret kapnak a saját ötletek – mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.

„Nagyon szeretem, ha valaki ül, gondolkozik és eszébe jut, hogyan lehet megcsinálni valamit. Ilyen volt a legutóbbi verseny nyertese, az ifjú hölgy azon gondolkodott, amikor beteg volt, hogy hogyan lehetne elektromos borogatást készíteni.”

A találmány olyan sikeres volt, hogy Kínában is díjat nyert. A szövetség további nemzetközi versenyekre is segít eljuttatni a projekteket, de akár a szabadalmaztatásban is tudnak segíteni – jelezte Szabó Gábor.

„A három évvel ezelőtti első díjas diák hangszóróhoz készített egy újfajta elrendezésű membránt. Ez szabadalmaztatható ötlet volt és úgy tűnik, nagy rá az érdeklődés, nagyon valószínű, hogy beindul az ipari hasznosítása is.”

