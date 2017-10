A nőknek nagyobb szüksége van megtakarításra

A lap az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) statisztikáira hivatkozva azt írja, hogy a férfiak átlagos nyugdíja (a főellátás alapján) 129 800 forint volt 2017. januárjában, a nők viszont 22 százalékkal kevesebbet, átlagosan 102 040 forintot kaptak. A legrosszabb helyzetben az 1925 és 1929 között született hölgyek vannak, ők már 29 százalékkal, azaz 37 ezer forinttal kapnak kevesebb nyugdíjat a férfiaknál. A legfiatalabb, 1950-1954-ben született öregségi nyugdíjasoknál 15 százalékos (19 ezer forint) a női nyugdíjak lemaradása.

A portál a jelenség okaira is felhívja a figyelmet. Eszerint a gyermekszülés miatt a nők évekre esnek ki a munkából, ami egyrészt önmagában is csökkenti a későbbi nyugdíj mértékét, másrészt az így hiányzó idő a karrierjüket is hátráltatja. Többen vállalnak a családdal jobban összeegyeztethető, így viszont kevesebbet fizető munkát is. A nők körében kétszer nagyobb a részmunkaidőben dolgozók aránya, mint a férfiakéban – írja a lap. Illetve továbbra is jellemző probléma, hogy a nők ugyanazért a munkáért kevesebb fizetésre számíthatnak, mint a férfiak.

A KSH adatai szerint 2015-ben a fizikai foglalkozású nők bruttó átlagkeresete – a közfoglalkoztatottakkal együtt számolva – 136 800 forint volt, a szellemi foglalkozásúaké 273 800 forint, vagyis átlagosan bruttó 223 300 forintot kerestek. A fizikai munkát végző férfiak átlagkeresete ezzel szemben 180 900 forint, a szellemi munkát végzőké pedig 401 400 forint volt, ez átlagosan bruttó 264 400 forintot jelent.

A nők bruttó átlagkeresete 2015-ben csupán 84,5 százaléka volt férfiakénak.

A fizikai munkát végző nők esetében ez az arány 75 százalék, a szellemi foglalkozásúaknál csupán 68 százalék.

A nőknek ráadásul azzal is számolniuk kell, hogy a férfiaknál tovább élnek, vagyis több időt töltenek nyugdíjban. Míg a férfiak születéskor várható élettartama 2015-ben 72,3 év volt, a nőké 79.

A hölgyeknek tehát még nagyobb szüksége van megtakarításra a nyugdíj kiegészítéseként.

Megoldás lehet az önkéntes nyugdíjpénztár, a Nyugdíj Előtakarékossági Számla, esetleg a nyugdíjbiztosítás.

