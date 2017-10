Nevet változtatott a sikeres magyar alapkezelő

Az alapkezelő eleinte az 1994-ben megalakult Concorde Értékpapír saját alapkezelőjeként folytatta működését, majd a Concorde Alapkezelő és a Concorde Értékpapír szétválását követően világossá vált, hogy a változásokat új névvel is érzékeltetni kellene - mondta el a tájékoztatón a magyarországi alappiac négy "legendás szereplője", Bilibók Botond, Szabó László, Móricz Dániel és Cser Tamás.

Móricz Dániel, a HOLD Alapkezelő befektetési igazgatója szerint világos helyzetet akartak, ezért eldöntötték, az alapkezelő nem használja a korábbi nevet.

A Concorde Alapkezelő most már csak a pénzügyi szakma történelméhez tartozik - jelezte Szabó László, hozzátéve, a jövőbeni terveik között szerepel a külföldi terjeszkedés is, most már a HOLD névvel.

Az alapkezelő kezelt vagyona mára jelentősen megnőtt, 30-40 ezer befektetője lehet Magyarországon, a kezelt vagyon pedig 600 milliárd forintra tehető, ezzel a magyar alappiacon a negyedik legjelentősebb szereplő a cég - mondta Bilibók Botond, a cég társtulajdonosa.

A pénzügyi alapok jövője

Sokat tudott nőni az utóbbi években a befektetési alapok piaca Magyarországon - mondta az InfoRádióban a HOLD Alapkezelő befektetési igazgatója.

A korábbi Concorde Alapkezelő utódjának vezetője, Móricz Dániel kifejtette: miután az utóbbi idők egyértelműen az állampapírokról szóltak, ezekbe mára már egyre kevesebb tőke áramlik, amiből a pénzügyi alapok profitálhatnak.

Szabó László vezérigazgató a Portfolio kérdésére elmondta: amikor 2011-ben megvásároltuk az Alapkezelő többségét, azt gondoltuk, pár év alatt sikerül elmagyarázni a pénzügyi világ szereplőinek és az ügyfeleknek a két cég markáns szétválását, az eltérő tulajdonosi struktúrát és működést. Lehetetlen feladatra vállalkoztunk vagy ügyetlenek voltunk? - ma sem tudom a helyes választ, de a lényeg, hogy nem sikerült. Két hasonló nevű versenyző cég egy adott piacon sok félreértést, bonyodalmat tud okozni, ezt elkerülendő nehéz szívvel a névváltás mellett döntöttünk.

"Átköltöztünk a Holdra"

A névváltoztatás szempontjairól Szabó László kiemelte:

az új név legyen rövid, könnyen megjegyezhető és ami fontos, angolul is legyen értelme, ráadásul kreatív képzettársításokra is alkalmas.

Nehéz nevet váltani, mert a régi név már szinte beépült a genetikai állományunkba, ráadásul nagyon sok név már foglalt - mondta Szabó László, hozzátéve, hogy a belső céges ötletbörzén rengeteg névváltozat született az elmúlt hónapokban, többségük valamilyen formában utalt a Concorde névre. Az ilyen áthallásokat azonban szerették volna elkerülni.

A "HOLD" név egyébként már régóta jelen van a társaság életében, a Concorde Hold Alapot még 2011-ben indították útjára, az értékpapírpiaci elemzések szóhasználati "szentháromságának" "Buy-Hold-Sell" egyikét kiválasztva.

Alapvetően hosszú távú befektetők vagyunk, az átlagos forgási sebessége az alapjainknak jóval kisebb, mint a versenytársaké, ráadásul azt szeretnénk, hogy az ügyfelek is sokáig tartsák a papírokat, tehát könnyen tudtunk azonosulni az új névvel - hangsúlyozta Szabó László.

