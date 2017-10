Több ezer nyugdíjas idén is kimarad a kormány karácsonyi ajándékából

Ennél jóval több nyugdíjasnak nem is kézbesítették a cafeteria-jegyet. Az egészségügyi dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy munkájukat folytatva a nyugdíjukat jövedelemkiegészítésként kapják meg. Így bár a pénzüket munka mellett is megkapják, nem öregségi nyugdíjként folyósítják nekik – hívja fel a figyelmet a portál.

"A 2016-os kormányrendelet alapján azt a személyt részesítik egyszeri, 10 ezer forintos juttatásban Erzsébet-utalvány formájában, akinek öregségi nyugdíjat folyósítanak" – magyarázta el Sziller Linda munkajogász.

Tehát a kormány nem teszi lehetővé a nyugdíjfolyósításukat szüneteltető nyugdíjasoknak, hogy megkaphassák az utalványt.

Lázár János kancelláriaminiszter bejelentése szerint idén is szeretnék meglepni a nyugdíjasokat, a kormányrendelet megváltoztatása híján azonban az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok idén is hiába várnak az ajándékra. Ahogy azok a tanárok is, akik szintén lemondtak nyugdíjuk folyósításáról annak érdekében, hogy tovább dolgozhassanak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!