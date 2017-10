Bevételkiesésre számíthat az állami költségvetés

Háttértanulmányokkal segíti a Magyar Közgazdasági Társaság a Költségvetési Tanács munkáját – közölte a társaság alelnöke. Palócz Éva a megállapításokról azt mondta: kifejezetten jó a világgazdaság állapota. Az alelnök az Állami Számvevőszék elnökének javaslatáról is beszélt. Eszerint a munkavállalók bérét terhelő munkaerőpiaci járulékot is egy százalékponttal kellene mérsékelni.

A világgazdaság állapota kifejezetten jó – mondta az InfoRádiónak a társaság alelnöke. Szerinte a főbb régiók növekedése is elégedettségre ad okot, továbbá a kínai gazdaság növekedésének lassulása sem drámai, így nem okoz gondot a világgazdaságban – tette hozzá.

Arra is fel kell készülni, hogy a belföldi kereslet növekedése következtében a rendkívül magas külkereskedelmi többlet csökkenni fog Magyarországon – figyelmeztetett a szakértő.

Jövőre csökkenni fog a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó – emlékeztetett az alelnök. Úgy véli, ha emellett a munkavállalók terhét is mérséklik egy százalékponttal, az kiegyensúlyozott helyzetet teremtene. „Figyelembe kell venni, hogy jövőre a minimálbér is emelkedni fog” – tette hozzá. Ez utóbbiból a költségvetés is profitál, hiszen magasabb jövedelemnek magasabb az adó- és járulékvonzata is. Bár még így is állami bevételkieséssel lehet számolni a fenti intézkedések következményeként.

