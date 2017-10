Folytatódik a harc a taxishiénák ellen

Az ellenőrök 2017. június közepe és szeptember vége között közlekedési hatósági jogkörben 98 esetben jártak el,

11 jármű rendszámát vonták be, és több mint 41 millió forint bírságot szabtak ki.

A leggyakoribb jogsértésnek a személygépkocsis személyszállítási engedély 600 ezer forintos bírsággal szankcionált hiánya bizonyult.

Az NFM kiemeli: a szabályszegő taxisok nemcsak az utasokat csapják be, hanem a Budapestre érkező turisták megkárosításával az ország hírnevének is ártanak. Az elmúlt hónapokban lezajlott fokozott ellenőrzés célja a káros jelenség visszaszorítása, fokozatos megszüntetése volt. A fővárosban egyszerre több egység dolgozott, elsősorban a nemzetközi pályaudvarok környékén, a belváros forgalmasabb pontjain. A Budapest Liszt Ferenc repülőtér be- és kihajtójánál a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatásával tartottak kitereléses ellenőrzéseket. Több hatóság együttműködésében próbavásárlásokkal tárták fel a visszaéléseket.

A tárca közlése szerint a kedvező tapasztalatok birtokában

újabb kiemelt akciósorozatot terveznek

a társhatóságokkal együttműködve budapesti helyszíneken. A taxi szolgáltatók komplex ellenőrzésének középpontjában az elszámolással kapcsolatos mulasztások, a túlszámlázás, a jogosulatlan fuvarozás visszaszorítása áll majd. A hatósági fellépés alapvető célja az utasok és a felelősségteljesen működő szolgáltatók támogatása a jogszabályellenes tevékenységet végzők végleges kiszűrésével.

