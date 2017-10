Tízezrével zárnak be a hazai boltok

A KSH adatai szerint 2010-2016 között 18 ezerrel csökkent a boltok és a vendéglátóhelyek száma. De ez csak a végeredmény, mivel emögött az húzódik meg, hogy évente tízezrével zárnak be és nyitnak a boltok, vendéglők. Persze, több bolt zár be, mint amennyi kinyit - írja a blokkk.com.

A Központi Statisztikai Hivatal adat szerint 2016-ban 4700-zal csökkent a kiskereskedelemben a boltok száma. Vendéglátóhelyből is kevesebb lett, hétszázzal apadt a körük.

A következő kép rajzolódik ki első körben a kereskedelem és a vendéglátás hálózatáról az elmúlt évek adatai alapján hosszabb távon:

2010 2016 változás bolt 151 911 136 420 - 15 491 vendéglátóhely 55 065 51 954 - 3.111 nagykereskedelem 14 937 15 082 + 145 üzlet összesen 221 913 203 456 - 18 457 KSH, érték: darab, bolt: kiskereskedelmi értékesítőhely

Az elmúlt hat esztendőben 18 ezerrel csökkent a kiskereskedelmi boltok száma, de vendéglőből is kevesebb kereshető fel. A boltoknál gyorsabb, a vendéglátóhelyeken lassúbb az értékesítőhelyek lemorzsolódása, de végül is évről-évre kevesebb értékesítőhely kereshető fel.

Létezik ráadásul egy központi üzletnyilvántartás is, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal vezet. Ezen szerepelnie kell minden olyan üzletnek, mely 2009 után nyitott, vagy éppen bezárt. Az adatokat az önkormányzatok szolgáltatják a kormányhivatalnak is. A kormányhivatal honlapján a jelenleg működő 203 ezer üzlet adatain kívül még további 200 ezer szerepel.

Figyelemmel arra, hogy a kormányhivatali lista tartalmaz üzlethelyiségen kívüli árusítást is, továbbá lehetnek benne átfedések, így annyi becsülhető meg, hogy összesen 320-330 ezer bolt, vendéglátóhely, nagykereskedelmi raktár működött, nyitott ki, vagy zárt be a 2010-2016-os évek időszakban. Egy-egy esztendőben elérhette akár a 15-20 ezret is az üzletbezárások száma. A nyitások száma ennél valamivel kisebb lehetett, hiszen összességében esett az értékesítőhelyek száma.

És sok-sok jel arra utal, hogy a nagy vesztesek a kisboltok voltak, akik közül sokan próbálkoztak ugyan, de a nagyobb nyüzsgés, üzletbezárás is az ő körükhöz kötődik. A nagyáruházak közül is néhány bezárt (például barkácsáruházak).

