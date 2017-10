Alattomos betegség veszélyezteti a banánt

Gombabetegség tizedeli a világ banántermelését, komoly károkat okozva a kereskedőknek, és a mintegy 400 millió termelőnek, aki számára a megélhetést a gyümölcs adja.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) partnereivel elindított egy 98 millió dolláros programot a Fusarium gombabetegség új törzsének, a Tropical Race 4 (TR4) kezelésére. A betegség alattomos, akár évekig is életben maradhat a talajban, és könnyen terjed fertőzött eszközök, víz, lábbelik vagy járművek segítségével.

Az új TR4-törzset először Délkelet-Ázsiában azonosították az 1990-es években, és azóta 10 ország 19 területén bukkant fel, köztük a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és Mozambikban. A most indított ötéves program 67 országot fed le, és fő célja, hogy megállítsa a további terjedést és kezelje a már kialakult fertőzést. Nemzetközi összefogás hiányában szakértők szerint 2040-ig akár 1,6 millió hektár banánültetvényt is elérhet a fertőzés – avagy a teljes banántermelés hatodát, 10 milliárd dollár éves értékben. A program révén az érintett területek akár 40 százalékkal is csökkenthetők.

A még nem fertőzött területekre módszereket dolgoznak ki a vizsgálathoz, felismeréshez és a gyors válaszhoz. Ahol a kór már felütötte fejét, jobb és átfogóbb megközelítés szükséges, illetve ellenálló fajták kifejlesztése.

