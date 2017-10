A NAV teheti igazán drágává a külföldi nyaralást

Nem engedtek be az országba olyan külföldről hazatérő magyar vállalkozókat, akiknek adótartozásuk volt. Vadász Iván, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke szerint több kérdést is felvet ez az eljárás.

Az Index információi szerint a Liszt Ferenc repülőtéren és Röszkén is volt olyan eset, amikor egy véletlenszerűen kiválasztott határátlépő csak adótartozásai kifizetése után folytathatta útját, illetve tarthatta meg a nála levő ingóságokat.

A cikk elsőként egy egyéni vállalkozó fodrász esetét említi, aki nyaraláskor csúszott egy befizetéssel, a repülőtéren hazatértekor a zöld folyosón jött át az ellenőrzésen, amikor a NAV egyik munkatársa véletlenszerű kiválasztással kiemelte a sorból, átkutatta a csomagját, majd közölte vele, hogy azonnal rendeznie kell negyvenezer forintos adótartozását. Az esetről jegyzőkönyv is készült.

Az Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke az InfoRádiónak azt mondta, hogy az adózás rendjéről szóló törvény pontosan szabályozza az adóeljárás minden mozzanatát, így azt is, hogy mi alapján hozható az állampolgár mozgását korlátozó intézkedés – tette hozzá Vadász Iván.

"A törvény szerint végrehajtható okirat alapján történhet végrehajtás. Végrehajtható okirat az is, ha benyújtunk egy bevallást, de nem fizetjük meg az adót. Saját bevallásunk ellenünk fordulhat, külön eljárásra nincs szükség" - mondta a szakértő, de jelezte, a törvény szerint a nagy adótartozással rendelkező adóalanyok határokon át történő mozgását lehet korlátozni, de ehhez egy eljárást le kell folytatni.

"Magyar adóalanyok külföldre utazását korlátozhatják, de tíz- és százmilliós értékhatárok vannak. Ha ez az eset tényleg megtörtént, és szabályos volt az adóhatóság, akkor előtte kellett egy olyan eljárás lennie, amelyben van adóhatósági határozat, amely ezt a mozgást is korlátozza" - mondta Vadász Iván.

Az Index egy Röszkénél belépő autós estéről is ír, aki szerintük hasonlóképpen járt, vagyis a NAV munkatársa itt is végrehajtást, foglalást helyezett kilátásba.

A NAV a hvg.hu megkeresésére azt közölte, hogy a pénzügyőr eljárása során megvizsgálhatja, hogy az ellenőrzés alá vont áru tulajdonosának van-e az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett, végrehajtható adó- vagy vámtartozása, e vizsgálat eredményeként pedig jogosult a végrehajtás alá vonható ingó vagyontárgyak lefoglalására.

Fontos tudni, hogy az utasforgalmi vámvizsgálat megkezdése előtt nem lehet megállapítani senkiről, hogy van-e köztartozása. Emiatt nem felel meg a valóságnak az, hogy egy utast csak azért állítanak félre, mert adótartozása van.

Az InfoRádió is megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, és azt is megtudtuk, hogy jelenleg zajlik a megjelent eseteket azonosítása.

