Nem adják magukat olcsón a fiatalok

A gazdasági portál a British Telecommunications (BT) magyarországi regionális szolgáltató központja által ismertetett, Medián által készített országos felmérésre hivatkozik. A kutatást a 14-25 éves korosztály, azaz a Z generáció bevonásával végezték el.

A fiatalok több mint négyötöde úgy gondola, hogy a jelenlegi tendenciánál is magasabb mértékben mennek külföldre dolgozni a munkavállalók. A válaszolók arra számítanak, hogy a hazai felsőoktatásban megszerzett diplomájuk külföldön versenyképesebb, így könnyebb elhelyezkedést biztosít, mint Magyarországon. A Z generáció többsége úgy véli, tovább nyílik a szociális olló a szegények és a gazdagok között, ugyanakkor a többség azt gondolja, a nemek közötti fizetésbeli aránytalanságok mérséklődni fognak a következő évtizedben.

A válaszok szerint a nők alacsonyabb „álomfizetéssel” is beérik, mint a férfiak. Míg a hölgyek 369 ezer forintos nettó fizetéssel is elégedettek lennének, addig az urak már 471 ezer forintot szeretnének hazavinni. A fiatalabbak 447 ezres átlagos elvárásával szemben az idősebbek 399 ezer forinttal is beérnék. A nők nem csak alacsonyabb bért, de több kötöttséggel járó munkakört is elfogadnának.

A válaszadók 80 százaléka szerint a fizetés a legfontosabb szempont. Ezt követi a biztos munkahely és a munkahely hangulata. A nők döntésében nagyobb a súlya a biztonságnak, a munkakörülményeknek, a munkahely hangulatának és családbarátságának, míg a férfiak szemében viszonylag nagyobb szerepe van a fizetésnek, az előmeneteli lehetőségeknek, a modern irodai környezetnek, a cég hírnevének – mondta Beck László, a Medián kutatási igazgatója.

