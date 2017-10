Váratlan helyen is almát találnak majd a gyerekek

A „Harapjon rá - alma és holnap” szlogent hirdető akció során november 18-ig öt kiskereskedelmi áruházlánc vásárlói kóstolhatják meg a friss és ízletes hazai gyümölcsöt pénteki és szombati napokon.

Ezt követően az AMC idén a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Terméktanáccsal együttműködésben két sporteseményen, az október 28-ai Decathlon Fittaréna és a K&H Mozdulj! Balaton maraton és félmaraton november 25-26-ai siófoki rendezvényén is alma promóciót folytat. Ez évben a gyermekekhez is el szeretnék juttatni az almakampány üzenetét, így közel ezer mikuláscsomagot is összeállítanak az óvodásoknak, amelybe alma is kerül.

hazánkban a gyümölcsök közül legnagyobb mennyiségben (520-530 ezer kg) alma terem. Egy magyar ember átlagosan 15-18 kg almát fogyaszt évente, ennek mértékét szeretnék a kampánnyal növelni - mondta Feldman Zsolt, az FM agrárgazdaságért felelő helyettes államtitkára.

Magyarország legnagyobb almatermesztő térsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de Zalában is jelentős termőterületek vannak. Idén az almából Magyarországon közepes termés várható, mivel országunkat megkímélte az Európa-szerte pusztító tavaszi fagykár. A termés kb. 10-15%-át értékesítik külföldön. A nemzetközi helyzetnek is köszönhetően idén a megszokottnál magasabb az alma felvásárlási ára. A léalmánál 45-50 Ft kilója, míg az étkezési alma ára kilónként 100 Ft felett van - sorolta Mártonffy Béla, a NAK országos kertészeti osztályának vezetője.

