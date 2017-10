Ennyivel drágultak az élelmiszerek

Kevesebb tejet, sajtot, gyümölcsöt tehet a kosarába az, aki a tavalyi összegből akar bevásárolni a piacon, vagy az élelmiszert árusító boltokban. Legrosszabbul az alacsony jövedelműek járnak, mert az ő fogyasztói kosarukban ezek a termékek átlagosan egyharmados arányt képviselnek. A magasabb jövedelműeknél ez akár 10 százalékkal is kevesebb lehet.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2017. I. félévében átlagos havi 79 ezer forintos költésből a legtöbbet, egy főre vetítve átlagosan 21,3 ezer forintot élelmiszerekre és alkoholmentes italokra fordítottunk. Tavaly ugyanebben az időszakban 8 százalékkal kevesebből megúsztuk - írta a Népszava.

A drágulásban több tényező is szerepet játszik. Véget ért Európában és Magyarországon is a nulla infláció időszaka és az elemzők 2017-re már 2,3- 2,4 százalékos éves inflációt várnak, a jegybank szerint pedig jövőre a második félévtől a pénzromlás üteme meghaladhatja a 3 százalékot is.

A legutóbbi szeptemberi adatokat figyelembe véve, egy év alatt az élelmiszerek ára 3,1 százalékkal emelkedett. Ezen belül a vaj, vajkrémé 16,5, a sajté 9,5, a sertéshúsé 8,5, a kávéé 7,1, a kenyéré 5,9, a párizsi, kolbászé 5,8 százalékkal. Az év eleji 27-ről 5 százalékra csökkentett áfának köszönhetően a

baromfihús ára 12,9 százalékkal csökkent, ám például a csirkemell kilója a tavaszi árakhoz képest mára mintegy 10 százalék drágult.

A tej, illetve a tejtermékek drágulása jóval az átlag fölötti volt és ide sorolható a sertéshús is, de hangsúlyozni kell, hogy elsősorban az alapanyagárak nekilódulása nyomta fölfelé a kiskereskedelmi árakat - mondta a Népszava kérdésére Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

A sertéshús esetében figyelembe kell venni, hogy

ha nincs a 27 százalékról az 5 százalékra mérséklő intézkedés, még a jelenleginél is többet kellene fizetni érte.

Ugyanez érvényes a friss tejre és a tojásra is.

Érzékelhetően emelkedtek a sütőipari termékek árai is, az ágazatot több körülmény is sújtja (szakemberhiány, alacsony profit, emelkedő alapanyag-árak, külföldi fagyasztott termékek és külföldi pékláncok megjelenése, minimálbér-emelés).

Az árakat mindenesetre kordában tartja az erős piaci verseny és a kereskedőknek nem érdeke, hogy visszafogják a forgalmukat egy túlzott drágulással - jegyezte meg az OKSZ főtitkára.

