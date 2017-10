Fővárosi gigabiznisz sorsa dől el szerdán

Újra kiírja a főváros a Hop on – Hop off rendszerű városnéző buszokra szóló koncessziós pályázatot – a képviselők a szerdai közgyűlésen, zárt ülésen döntenek a részletekről - írta a zoom.hu.

A közgyűlés még 2016 nyarán döntött arról, hogy

2017-től már csak a koncessziós pályázaton, 20 évre kiválasztott egyetlen cég buszai vihetik majd körbe a turistákat Budapesten.

A fővárosban jelenleg négy cég működtet ilyen járatokat, és közülük hárman korábban levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Azt kérték, ne hagyja, hogy a főpolgármester megszüntesse a piaci versenyt. Miért kellene egyetlen vállalkozás kezébe adni a teljes piacot, ha maradhatna több szereplős a piac, nem kellene másik három cégnek, amelyik most ebből él, "lehúznia a rolót" – panaszkodott akkor az egyik cég.

A főváros tavaly végül úgy döntött, hogy olyan cég vehet részt a pályázaton, amely az elmúlt három évben kifejezetten városi, turisztikai buszoztatásból származó teljes árbevétele eléri az 1,2 milliárd forintot.

A jelentősen leszűkített pályán csak a City Sightseeing Kft.-t birtokló brit és francia hátterű The Big Bus Company Ltd.-nek, a közös ajánlattevő Hop On Travel Zrt.-nek és a City Tour Hop On Hop Off Kft.-nek, valamint a Program Centrum Kft. és Mr. Nilsz Kft. konzorciumának volt esélye az indulásra.

A városnéző buszos piac megszerzésére a Magyar Nemzet korábbi híre szerint a Big Bus adta a legjobb ajánlatot: a 20 évre tervezett, 130 milliárd forintot is meghaladó bevételből azonban alig több, mint tízmilliárd jutott volna a fővárosnak.

2016 decemberben végül eredménytelennek nyilvánította a főváros a koncessziós tendert, mert az önkormányzat szakértői arra jutottak, hogy a koncesszió 20 éve alatt a magas, százmilliárd forint fölötti várható bevétel jelentős hasznot hozna az ajánlattevőnek, de a főváros ehhez képest kevés koncessziós díjbevételhez jutna. Akkor meghosszabbították a szerződéseket a jelenlegi piaci szereplőkkel, most pedig új koncessziós pályázatot fog kiírni a főváros.

