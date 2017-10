Ha most repülőjegyet vesz, ez a kockázat

Az Air Berlin már csődöt jelentett, az Alitalia szintén, és felszámolják a brit Monarch Airlinest is, amely utasok tízezreit nem tudta már hazaszállítani. A MarketWatch most összeállítást készített a légitársaságok profitabilitása alapján, és kiderült, az üzleti helyzete alapján a FlyBe, a Finnair és az Aegean is a veszélyes zónába került, míg a legjobb helyzetben a Lufthansa, az easyJet és a Ryanair van, utóbbi annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban járatok sokaságát kellett törölnie.

Fotó: MarketWatch

A Finnair és az Aegean azonnal jelezte, nem ért egyet az elemzéssel, és a cégek erős pénzügyi pozícióban vannak. Ugyanez a szakértők szerint most nem mondható el az európai légipiacról, mert az Air Berlin és társai csődje után a távoli jövőbe csúszott a szektor konszolidációja.

