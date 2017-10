A banki ügyintézők körmére néztek

Az ügyfelek előzetesen is széleskörű tájékoztatást kapnak a bankokban a különböző lakáshitelekről – derült ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (FEOSZ) próbavásárlásaiból. Kispál Edit, a FEOSZ szóvivője elmondta: egyedül a várakozási idő volt negatív tapasztalat, de ez is kiküszöbölhető.

A szövetség szóvivője az InfoRádiónak elmondta, hogy a próbavásárlókat úgy végezték el, mintha semmilyen információjuk nem lenne a bankok által nyújtott hitelről. Mind az akciókról, mind a kötelezően csatolandó dokumentumokról széleskörű tájékoztatást nyújtottak a bankok, még részletes előzetes kalkulációt is kaptak a FEOSZ felmérést végző munkatársai. Minden bank honlapján megtalálhatók a lényeges információk, így érdemes onnan tájékozódni az ügyintézés előtt – tette hozzá Kispál Edit.

A kamatoknál, kedvezményeknél a kockázatokra is felhívták a figyelmet a pénzintézet dolgozói, elmondták, mely konstrukcióval lehet jól vagy éppen pórul járni. Volt olyan bank, mely arról tájékoztatott, hogy deviza alapú hitelt nem nyújt, mert az abban rejlő veszélyt nem vállalják. Egyes intézeteknél online vagy telefonos ügyintézésre is lehetőség nyílik, sőt az is előfordul, hogy házhoz megy az banki alkalmazott.

Negatív tapasztalat egyedül a hosszúra nyúló várakozási idő, illetve az előfordult, hogy pénteken déli 12 órakor már nem állt rendelkezésre megfelelő információval rendelkező ügyintéző – emelte ki a szövetség szóvivője.

