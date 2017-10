Brutális vagyont halmoz fel az LGT

Európa leggazdagabb uralkodója több mint tízszer vagyonosabb, mint II. Erzsébet, tavaly 64 százalékkal nőtt a portfóliója értéke.

II. János-Ádám fejedelem vezeti az uralkodók Bloomberg indexét 4,4 milliárd dollárral. Ez a megelőző évben még 1,7 milliárd dollárral kevesebb volt. Vagyis egy év alatt a portfolió értéke 64 százalékkal növekedett. És még mondja valaki, hogy a régi arisztokrácia nem ért az üzlethez!

Márpedig Liechtenstein uralkodója a keresztes háborúkig vezeti vissza a családfáját - írja a hvg.hu. Az Osztrák-Magyar monarchia időszaka volt a család legfényesebb időszaka - legalábbis eddig. Akkoriban ugyanis hatalmas földbirtokai voltak a famíliának olyan területeken, melyek ma Ausztriához, Németországhoz, Magyarországhoz vagy Csehországhoz tartoznak. Ebből csak az osztrák birtokok maradtak meg. De a föld jelentősége egyre kisebb, az uralkodó családja a privátbankolásból él.

LGT- ez a szupergazdagok bankjának neve. A főrészvényes nem más, mint Liechtenstein uralkodó hercege, aki 38 ezer alattvaló kegyes ura. 1989-ben vette át II. János-Ádám a hatalmat apja halála után. A család vagyoni helyzete zűrzavaros volt, mert mindenki a múltban élt: a földet tartotta egyedüli igazi értéknek. II. János-Ádám viszont Sankt-Gallenben, Svájcban végezte az egyetemet. Rájött arra, hogy korunkban az igazi vagyont a bank jelenti. Kihasználta azt, hogy Liechtenstein sokáig adóparadicsom maradhatott Európa kellős közepén. 2009-ben aztán vége szakadt az eszményi állapotnak, mert külső nyomásra Liechtenstein kénytelen volt lemondani a titkos bankszámlákról.

Sokan megkongatták a vészharangot Liechtenstein felett, de a pragmatikus uralkodó nem esett kétségbe: rájött, hogy a globalizáció idején a privátbankolás hozza a legnagyobb hasznot. Felfuttatta az LGT-t, amely évről évre rekord profitot produkál. Így került a Bloomberg uralkodói lista élére II. János-Ádám, miközben II. Erzsébet angol királynő a "futottak még kategóriában" szerénykedik, mindössze 380 millió dollárral. Sok angol arisztokrata persze megelőzi koronás úrnőjét, sőt II. János-Ádám fejedelmet is.

Hugh Grosvenor például, aki a Westminster hercege címet viseli, 12,9 milliárd dollárral szerepel a Bloomberg gazdag arisztokrata listáján. Earl of Cadogan a második Nagy-Britanniában 7,5 milliárd dollárral. Ők nem sokat tettek azért, hogy ilyen gazdagok lettek: családjuk sok-sok méregdrága ingatlan tulajdonosa évszázadok óta London belvárosában. II. János-Ádám tehát eltér arisztokrata társaitól, mert aktívan gyarapítja vagyonát azzal, hogy a szupergazdagok privátbankolását segíti elő. Tavaly több mint 20 milliárd svájci frank áramlott be ebbe a szektorba. Ez minden korábbi rekordot felülmúlt. II. János-Ádám jelenleg a 444-ik a Bloomberg szupergazdag listáján, de hogyha évente továbbra is 64%-al gyarapítja vagyonát, akkor hamarosan már nemcsak az uralkodók között lesz a leggazdagabb.

