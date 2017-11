Így fizethetnek kevesebbet az autósok

A biztosító társaságok továbbra is nagyon sok, mintegy 100-féle kedvezmény lehetőségét ajánlják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjak kialakításánál - hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

Bár a társaságok a kedvezményrendszerben kisebb módosításokat végrehajtottak, de ezek nem különböznek gyökeresen a korábban alkalmazottaktól.

A biztosítók többségénél továbbra is díjkedvezményt kapnak az e-kommunikációt választók. Néhány biztosító kedvezményt ad a nyugdíjasoknak, a közszolgálati dolgozóknak, az egyházi alkalmazottaknak, illetve azok családtagjainak. Továbbra is elterjedt a családosok, a mozgássérültek kedvezménye, illetve az úgynevezett partnerkedvezmény, amely akkor vehető igénybe, ha más biztosítással is rendelkezik az ügyfél az adott társaságnál - sorolta közleményében a Mabisz.

A szövetség felidézi, hogy a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően a piaci szereplők november 1-jén éjfélig közzétették az év végi évfordulós szerződésekre vonatkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjakat, a 13 piaci szereplő közül 12 társaság új díjat hirdetett meg 2018. január elsejétől, egy társaság továbbra is a korábban meghirdetett díjait alkalmazza jövő év elejétől.

A Mabisz közleménye szerint az őszi kgfb-kampány már korántsem érint annyi autóst, mint 2010 előtt, amikor jogszabály határozta meg, hogy minden gépjármű kgfb-szerződésének évfordulója január 1-je.

A szövetség összesítése alapján jelenleg az összes szerződés 31,9 százaléka, 1,5 millió szerződés év végi évfordulós, a magánszemélyek tulajdonában álló - nem flottához tartozó - személygépjárművek esetében ez az arány 31,2 százalék, 970 ezer gépjármű-tulajdonos dönthet arról, hogy december elsejéig felmondja-e a kgfb-szerződését, és egy másik biztosítóval szerződik a jövő évre. A döntés előtt mindenképpen érdemes ellenőriznie a kgfb-díjak alakulását a rövidesen elinduló Mabisz díjnavigátoron, amely az összes piaci szereplő minden kedvezményét tartalmazza, és üzleti érdektől mentes összehasonlítást nyújt - tájékoztatott a biztosítók szövetsége.

