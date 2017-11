Olcsóbbak lettek az élelmiszerek - ez az oka

A FAO élelmiszerár-index (176,4 pont), amely az alapvető élelmiszer árak nemzetközi változását követi nyomon hónapról hónapra, 1,3 százalékkal csökkent szeptemberhez képest – bár még így is 2,5 százalékkal magasabb a tavaly októberinél.

A tejtermékek ára csökkent leginkább, 4,2 százalékkal, idén május óta először.

Úgy tűnik, a beszállítók inkább kivárnak a Csendes-óceán térségéből érkező új szállításokra, továbbá az Európai Unióban az alacsony kereslet ráadásul bőséges készletekkel párosul, így a vajért és a teljes tejporért lényegesen kevesebbet fizettek a nemzetközi piacokon.

A növényi olajok is olcsóbbá váltak 1,1 százalékkal a szeptemberi értéket véve alapul; főleg a pálma- és szójaolaj ára indult el lefelé a biztató termelési kilátások hatására.

Valamelyest olcsóbb lett a cukor is a legfontosabb exportőr ország, Brazília valutájának gyengülése miatt, és azért is, mert az Európai Unióban és Oroszországban is jó cukorrépa termés várható.

Intenzívebbé vált a verseny a sertéshús-exportőrök között, miközben a kereslet inkább visszafogott, így a húsárak alig 1 százalékkal bár, de csökkentek. A gabonaárak kicsit erősödtek, főként a rizs magasabb árú jegyzése miatt – közölte a FAO.

A 2017-es év gabonatermelése globális szinten meghaladja majd az azt megelőzőt, olvasható a FAO frissített jelentésében.

A szemestakarmányok rekordmennyiségben állnak majd rendelkezésre, köszönhetően a termelésbővítésnek Dél-Amerikában és Afrika déli csücskében. Ezzel szemben a búzatermelés a csalódást keltő amerikai aratás miatt kevesebb lesz 2016-hoz képest. A globális rizstermelés mennyiségében várhatóan nem változik.

A FAO becslése szerint a következő évben 1 százalékkal bővül a világ gabona felhasználása, és még így is rekordnagyságú gabonatartalékok várhatók a 2018-as szezon végére.

Az exportkészletek bőségessége miatt marad a legnagyobb exportőrök közti erős verseny. Összességében pedig a kukorica, cirok és rizs kereskedelmének mennyiségi növekedése ellensúlyozza a búzánál valószínűsített csökkenést.

