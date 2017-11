Vörös kód: így turkálnak a magyarok a világban

Napról napra szaporodnak a karácsonyi ajándék reklámok, már novemberben záporoznak a webes akciós napok. Itt volt a Red Friday (már ilyen is van), jön a Black Friday, közben pedig a szinglik napja - a leleményes magyar vásárlók mindenhol turkálnak szerte a világ webáruházaiban.

A karácsonyi ajándék csere-beréje a webáruházban más, mint a hagyományos boltban. A webes elállási jog némi korlátot is szab annak, mikor érdemes az ajándékot megvenni a világhálón, de hát közben ott a posta. Persze, van, aki hosszabb elállási jogot, vagy éppen egyéves cserét is kínál - írja a blokkk.com.

A várható karácsonyi ajándéközönnek ösztönöznie kellene a webes vásárlókat, hogy siessenek a rendelésekkel és az áruátvételt se halogassák az utolsó pillanatig. De hát nem is olyan egyszerű a döntés.

Már két hónap sincs karácsonyig, közben napról napra szaporodnak a karácsonyi ajándék reklámok, ráadásul - részben az ünnepek miatt - már novemberben záporoznak a webes akciós napok. Például november elején már ott virított a Red Friday (már ilyen is van), a végén jön a Black Friday, közben pedig a szinglik napja (ez az Alibaba bulija, de hát a leleményes magyar vásárlók mindenhol turkálnak szerte a világ webáruházaiban). És általában a nagyobb akcióra jön a viszontválasz a versenytársaktól, így a webes vásárló csak kapkodja a fejét.

Egy évvel ezelőtt karácsonykor a webáruházakban vásárlók egy rész pórul járt,

mivel csak késve jutott el a címzettekhez a megrendelt ajándék egy része. A posta és a szállító szolgáltatók nem bírták a rohamot, részben a munkaerő hiánya, részben a nem várt tömegű szállítási torlódások miatt, de valószínűleg maguk a webáruházak sem vétlenek a csúszásban. A vásárlók kedvét azonban ez azért nem szegte igazán, hiszen 2017 eddig eltelt időszakában 20% feletti ütemben bővült a magyar webvásárlás.

De mi lesz most?

Vásárolj előbb - bejöhet ez is

A posta ugyan bizakodó, de hát azért nyilatkozataikat övezi némi bizonytalanság is. Még az adóhatóság is besegített, hiszen felhívták a figyelmet arra, hogy a távoli, az öreg kontinens határain túlról rendelt áruféleségek szállítási ideje több hónap is lehet, így ha nagy a szállítások torlódása az ünnepek előtt, akkor bizony még a webes vásárlás értékhatárától függően előírt vám- és áfafizetés rendezése is rátehet egy lapáttal erre.

Vásárolj előbb, ezt könnyű rávágni a megoldást kereső kedves vásárlók vigasztalására. És adódik is az első intelem, minél közelebbről. Hiába fonja körbe a földkerekséget a web, a rendelés ugyanannyi ideig tart, pár kattintás az egész, de a szállítás már nem egészen. Tehát célszerű minél közelebbi szállítási távolságot kínáló webáruházat választani. Ez sem bombabiztos recept persze, hiszen ha a postára az ünnepek előtt néhány nappal érkezik meg egy ajándékot rejtő csomag, teljesen mindegy, hogy előtte hány napot, vagy hónapot utazott, ha már az ajtón sem tudják nagyon bevinni a szállítmányok tömege miatt. Tehát úgy lenne a legcélszerűbb vásárolni, hogy a szállítás távolságától függetlenül már jóval az ünnepek előtt át lehessen venni az időben megrendelt portékát.

De hát ez túl szép lenne.

A vásárló egyébként két kérdést mérlegel általában a karácsonyi ajándékvásárlás előtt, ha már sejti, mit is akar megvásárolni.

Az egyik az ár, minden járulékos költséggel együtt (szállítás, ami egyes webáruházaknál ingyenes is lehet, uniós viszonylaton kívül az áfa, a vám), ami bizony távoli webáruházat is rendkívül csábossá tud tenni. A másik karácsonyi ajándékozási kérdés, mi van akkor, ha nem tetszik, rossz a méret, vagy éppen a kiválasztott ajándékféle már a harmadik a fa alatt ugyanabból.

Durva csere-bere láz a webáruházakban is

A webáruház vaskos előnye a hagyományos boltos vásárlással szemben, hogy a vásárlást, a megrendelt portéka átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni a vásárlástól, amit jogszabály ír elő, így nincs kibúvó. Ez egy uniós szintű előírás, amit a magyar jog is egyértelműen rögzít. Ez azt jelenti pusztán a jog oldaláról, hogy a csere-bere miatt úgy lenne érdemes megrendelni a karácsonyi ajándékot, hogy az átvételt és az ünnepi ajándékátadást követően beleférjen a 14 napos indoklás nélküli elállás. Tehát december 10 utánra lenne célszerű ütemeztetni a kiszállítást, az átvételt pusztán ennek alapján. Hát valószínűleg sokkal nagyobb tumultus lenne a szállító szolgáltatóknál, ha minden webes vásárló így tenne.

Szerencsére - vagy éppen a vásárlók kegyeit is kereső piaci verseny nyomán - azért akad más megoldás is. A webáruházak egy része ugyanis rátesz egy lapáttal az elállási jogra, így az előírt 14 nap helyett hosszabb időszakot kínál. Így érdemes néhány percet áldozni a webes válogatásban erre is.

A legnagyobbak

A GKI Digital Kft. közzétette a 10 legnagyobb hazai online áruház rangsorát (Extreme Digital, eMAG, MediaMarkt, MALL.hu, TESCO, iPon, AQUA Electromax, 220volt, Libri Bookline, Tchibo), hozzájuk kötődik a webes vásárlások nagyobb része. Nyilván az ő körükben érdemes első körben megnézni, hogy az elállás idejében ki vállal többet a kötelező 14 napnál.

A 14 napot követő időszak elállási feltételeit egyébként a kereskedő már szabadon formálhatja, de a joggal nem ütközhet.

A vásárlónak azonban itt is óvatosnak kell lennie. Megtévesztőnek tűnhet első pillantásra például a 30 nap cseregarancia hirdetése. Ez nem befolyásolhatja ugyanis a 14 napos elállási jogot, de ez nem mindig derül ki első pillantásra a webáruházak honlapjairól.

Előfordul olyan webáruház is, amelyik indoklást kér az elállásról, pedig a lényege pontosan az, hogy nem kell magyarázkodni (önként persze lehet válaszolni, de erre fel kell hívni a figyelmet). Óvatosnak kell lenni azért is, mert nem biztos, hogy a webáruház minden termékére vonatkozik a 14 napnál hosszabb, önként felajánlott elállási jog, és más feltételek is lehetnek eltérőek.

Ráadásul időközben még jöhet új ajánlat reklám gyanánt, tehát érdemes kutakodni.

A legnagyobb 10 webáruház mellett véletlenszerűen megnéztünk néhány portált, mit kínál az elállásra. A csúcstartó az Ikea, aki 365 napos cserejogot ajánl, de ez alatt az egy év alatt vissza is fizeti az árat, ha a vásárló végleg meggondolja magát.

A Media Markt 30 napos elállási lehetőséget kínál. Az eMAG is 30 napot ajánl, de a kötelező 14 napon túli bejelentés esetében a szállítási költséget már nem téríti vissza.

A Mall ugyan 65 nap cserelehetőséget kínál (a 14 napos jogszabályi elállást nem érintve), viszont a cseretermék árát le kell vásárolni egy éven belül, pénzt vissza később már nem adnak. Hasonló az Aqua Electromax ajánlata, mely 30 nap cseregaranciát ad, ami további 16 nap gondolkodási időt is jelent.

Az eDigital, a Tesco, az iPon, a 220volt, a Libri Bookline 14 napot kínál, nem többet (most).

A topon kívül is akadnak, akik a 14 napnál hosszabb elállási jogot kínálnak, például (véletlenszerűen kiválasztva) a Butlers (30 banki napot), vagy a Conrad, a H&M és a Mountex, egyaránt 30 nappal. A Decathlon is 30 napnál tart, de hűségkártyával az elállási idő már 90 nap. A Bauhaus 28 napot mond. A Hervisnél a 14 nap elállási jogot 14 nap visszaviteli jog követi (díjmentesen visszaadhatja az üzletben a vásárló).

Főnyeremény: egy év, de nem biztos, hogy ez az igazi

Meg egy kis büntetés a webáruháznak. A jogszabályok szerint ugyanis ha egy webáruház nem tünteti fel honlapján az elállásra vonatkozó szabályokat, akkor 14 nap helyett egy éve van a vásárlónak meggondolnia magát (ha a vállalkozás a meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik).

Ha viszont a webes vállalkozás a tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra, vagy a felmondásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

Persze, ennek érvényesítése macerás is lehet, mivel - tételezzük fel a szebbiket - a webáruház, ha feledékeny volt, akkor bizonyára hajlik majd valamiféle egyezségre, de a turpisság sem zárható ki. Minden esetre felkészülve előfordulhat, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy békéltető testülethez kell fordulni (egyébként minden más vitás esetben is), de hát ez időigényes is, főleg karácsony után, amikor mégis csak valamikor mielőbb oda kellene adni az igazi ajándékot.

