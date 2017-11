Így alakul az Opel jövője - itt a nagy bejelentés

Michael Lohscheller, az Opel Automobile GmbH vezérigazgatója csütörtökön bejelentette a pénzügyi hátteret helyreállító, valamint a fenntartható versenyképességet és növekedést javító PACE! stratégiai tervet.

Valamennyi PACE! kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy az autós üzletág pozitív szabad pénzforgalmat (cashflow) generáljon és az árbevétel-arányos működési eredmény elérje az első fázisban, 2020-ig a két százalékot, illetve a hat százalékot 2026-ig. Az erőforrások közös kihasználása évente 1,1 milliárd eurónyi szinergiát szabadít fel 2020-ra, és 1,7 milliárdot 2026-ra. Mindegyik lépés elősegíti az Opel/Vauxhall nullszaldós határának leszállítását évi 800 ezer járműre, előnytelen körülmények között is nyereséges üzleti modellt hozva létre.

A Groupe PSA technológiáihoz való teljeskörű hozzáférésnek köszönhetően, az Opel/Vauxhall európai vezető szerepet fog játszani a CO 2 csökkentés területén . 2024-re valamennyi európai személyautó-sorozata elektromos hajtást kap – a kínálatban lesz tisztán akkumulátoros-, valamint konnektoros hibrid is, hatékony belsőégésű motorral kiegészítve. 2020-ra négy villanyautó modellt visz piacra az Opel/Vauxhall, közöttük lesz a Grandland X plug in hybrid és az új generációs Corsa tisztán villanyautós változata.

Versenyképesség

2020-ra a vállalat megerősíti versenyképességét azzal is, hogy autónként 700 euróval csökkenti a költségeket.

A marketing költségeket több mint tíz százalékkal teszik hatékonyabbá.

Az összesített hatékonyságot növeli valamennyi terület komplexitásának csökkentése, az általános adminisztrációs költség/árbevétel arány 5.6-ról 4.7 százalékra faragása, valamint az iparági élvonalat képviselő bérköltség/árbevétel arány kialakítása. A kutatás-fejlesztés és a tőkeberuházás 2020-ig előirányzott optimalizálása az autóértékesítési árbevétel, a gyártás és az adminisztráció 7-8 százalékánál, valamint 1,2 milliárd euró működő tőke felszabadítása 2022-ig szintén hozzájárul a szinergiák kihasználásához.

A gyártóüzemek javuló versenyképessége új termék allokációt fog eredményezni, ami javítani fogja a kihasználtságot a következő évtizedben.

Valamennyi Opel/Vauxhall üzemben gyártják majd a Groupe PSA által fejlesztett CMP és EMP2 padlóvázán alapuló modelleket.

Először 2019-re az eisenachi gyárban terveznek egy EMP2-alapú SUV-ot előállítani; Rüsselsheimbe pedig egy ugyancsak EMP2 padlóvázra épülő D-szegmensbe tartozó jármű kerül.

Az új hajtóművek gyártási helyének kijelölése az Opel/Vauxhall üzemekben párhuzamosan történik majd az átállással a GM motorjairól és sebességváltóiról a Groupe PSA gyártmányaira.

“A PACE! felszabadítja teljes potenciálunkat. Ez a terv döntő jelentőségű a vállalat szempontjából, amely képes megvédeni alkalmazottainkat kedvezőtlen gazdasági körülmények között is, s amely fenntartható, nyereséges, globális villanyautós céggé teszi az Opel/Vauxhallt. Így lesz biztos a jövőnk, mi pedig az ismert német kiválósággal járulunk hozzá a Groupe PSA fejlődéséhez. A tervek megvalósítása máris beindult, valamennyi csapatunk, munkatársunk eltökélt, hogy elérje a kitűzött célokat,” - mondta az Opel elnök-vezérigazgatója, Michael Lohscheller.

Hozzátette:

a tervet azzal a világos szándékkal állítottuk össze, hogy megőrizzük valamennyi gyártóüzemünket, és tartózkodjunk a kényszerű leépítésektől Európában.

Az munka-költségek szükséges és fenntartható csökkentését átgondolt intézkedésekkel kell elérni, például innovatív munkaidő-koncepciókkal, önkéntes programokkal vagy előrehozott nyugdíjazásokkal.

Valamennyi új Opel/Vauxhall járművet Rüsselsheimben tervezünk, amely a teljes Groupe PSA globális kompetenciaközpontjává alakul át. Már kijelöltük az első szakterületeket, például az üzemanyag cellát, bizonyos automatizált vezetési technológiákat és vezetőtámogató rendszereket. Ez továbbra is garantálja a német műszaki minőséget és a megfizethető innovációkat. Az Opel/Vauxhallnál összesen használt padlóvázak száma a jelenlegi kilencről kettőre csökken 2024-ig, a hajtómű-családoké pedig tízről négyre. “A jármű arhitektúrák és a hajtómű-családok összehangolása jelentősen csökkenti a fejlesztés és a gyártás komplexitását, ez nagyobb léptékeket és szinergiákat hoz magával, illetve hozzájárul az általános nyereségességhez,” - mondta Lohscheller.

Az Opel/Vauxhall az eredetileg vártnál gyorsabban áll át a Groupe PSA hatékony és flexibilis járműkonstrukcióira. 2024-től kezdve valamennyi Opel/Vauxhall személyautó közös Groupe PSA padlóvázra épül. A következő ilyen járművek: a Combo 2018-ban, illetve a bestseller Corsa új generációja, 2019-ben. Ez az irányvonal folytatódik évente egy nagyobb járműbemutatóval. Valamennyi karosszéria- változatot beleértve kilenc új modellt hoz ki az Opel/Vauxhall 2020-ig. Az új modellsorral versenyképesebbé tehető az Opel/Vauxhall márkák árképzése, és négy százalékpontnyival csökken a különbség az irányadó szinthez képest.

A markánsabb profilú és megerősödött Opel/Vauxhall márkák értékesítését támogatják olyan kezdeményezések, mint az eddigieknél is attraktívabb pénzügyi- és lízingajánlatok az Opel és a Vauxhall Financial Services pénzügyi szolgáltatótól.

Továbbá az Opel húsz új exportpiacra lép be 2022-ig, majd középtávon globálisan megvizsgál egyéb nyereséges exportlehetőségeket is.

A pénzügyileg attraktív könnyű haszonjármű üzletág növekedésének elősegítésére az Opel/Vauxhall új modelleket hoz ki, és új piacokon jelenik meg, azzal a céllal, hogy 2017-től 2020-ig 25 százalékkal fokozza a könnyű haszonjárművek értékesítését.

“A PACE! programot az Opel/Vauxhall azzal a céllal alkotta meg, hogy már rövid távon is növelje a cég teljesítményét valamennyi alkalmazottjának a javára,” - mondta Lohscheller.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!