Súlyos bírság az autópályákon, vigyázniuk kell a magyar autósoknak

Magyarországon mintegy 550 ezer ember síel, 90 százalékuk külföldre utazik a téli szezonban, hogy hódolhasson szenvedélyének - derül ki Laurent Vanat legfrissebb, síelésről szóló tanulmányából. A tavalyi síszezonban a magyar közönség TOP 3 úti célja Ausztria, Franciaország és Szlovákia volt, de az idén Szlovénia és Olaszország iránt is nagy érdeklődés figyelhető meg. Utánajárt a Pénzcentrum, hogy milyen autópályadíjakra és büntetésekre számíthatnak a síelni induló magyarok.

Ausztria

November nyolcadikán állt át a Magyarországon már évek óta működő elektronikus-matricarendszerre, az e-matrica már online is megvásárolható, de a régi, ragaszható matricák is megmaradtak. Az ár és az érvényességi idő ugyanakkor továbbra is változatlan. Így a majd 2199 kilométernyi útszakaszra a 10 napos matrica 8,90, a 2 havi 25,90, míg az éves 86,40 euró.

Ha személyautónk nem rendelkezik érvényes matricával, akkor 120 euró a büntetési tétel, ha azonban valamilyen manipulációt (hamisítás, átragasztás) is elkövetünk, akkor ez az összeg rögtön duplázódik, így 240 eurót kell büntetésként fizetnünk.

Szlovákia

2006. január elsejétől ott is e-matrica rendszer van érvényben. A 720 kilométernyi autópályán a 10 napos matrica 10, a havi 14, az éves pedig 50 euróba kerül. A büntetés 365 euró is lehet, ami 110 200 forint költséget jelent.

Szlovénia

Szlovénia 606 kilométernyi autópályával rendelkezik, és egy új, úgynevezett "2B" kategóriát vezetett be díjszabásába. Ez azt jelenti, hogy a 3,5 tonnás határig mérhető járműveket két csoportra bontották. Egyikbe az 1,3 métert nem meghaladó motorháztető szélességű járművek (B2), míg a másikba az ezt meghaladók gépkocsik kerültek. Előbbiekre a heti sztráda díj 15, a havi 30 az éves pedig 110 euróba kerül, míg utóbbiakra a heti 30, a havi 60, az éves pedig 220 euró.

300 és 800 euró között vannak a jogtalan autópálya-használat miatt kiszabható bírságok.

Franciaország és Olaszország

Az autópályákon kapus rendszer van, és a díjazásaik nagyjából megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy az átlagos autópálya-használati díjak 100 kilométeren 7,5 és 11 euró közé esnek. A franciák 11 800 kilométernyi autópályával rendelkeznek, míg az olaszoknál 6660 kilométer sztrádát lehet használni, amiből 80 fizetős szakasz van.

