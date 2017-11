Palócz Éva: "Ha jól csináljuk, jó lenne az euró"

Lenne haszna az euró bevezetésének, bár az utóbbi években a forint árfolyama is stabilnak számít - mondta a Kopint-Tárki vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Palócz Éva arról is beszélt, érdemes lenne még 2019-ben is csökkenteni a bérterheket.