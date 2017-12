Így spórolhat több százezret jövőre

Már nem mindenkinek életcél a saját lakás vásárlása: egyre több fiatal fogadja el, hogy tartósan bérlakásban éljen. Az országon belüli munkaerő-vándorlás is hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó lakások, házak iránti kereslet töretlen.

„Ez a tendencia várhatóan a következő években is fennmarad, így a lakás bérbeadása hosszú távon is jó üzlet lesz.” - véli Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. „A befektetések megtérülését most az adójogszabályok is segítik. A kedvezőbb feltételek azt is szolgálhatják, hogy többen vallják be az ebből származó jövedelmüket."

Jövőre a lakások hosszú távú bérbeadóinak már csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetniük,

és akkor sem terheli őket egészségügyi hozzájárulás, ha egymillió forint feletti jövedelmet érnek el.

S hogy mennyit is jelent? Egy átlagos méretű, 60 négyzetméteres, Budapest nagyon keresett környékén fekvő, jó állapotban lévő lakást ma akár 240 ezer forint körül bérbe lehet adni. Éves szinten ebből 2 millió 880 ezer forint jövedelme származik a tulajdonosnak. Az egymillió forint feletti rész eho-ja 14 százalék, azaz 263 200 forint lenne, de ezt 2018 januárjától már nem kell megfizetni.

Ha egy ugyanilyen méretű lakás egy lakótelepen van, nagyjából 150 ezer forintért adható bérbe, azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forint bevétel érhető el vele. Az egymillió feletti rész utáni eho 112 ezer forint volt eddig, ennyivel több maradhat a bérbeadó zsebében. Igazság szerint az eho korábban is "éves plafonos" kötelezettség volt. Azaz csak addig kellett megfizetni, amíg valakinek az egészségügyi járulékai - amelyeket például munkabér vagy osztalék után fizetett - együttesen el nem érték a 450 ezer forintot.

Jóval nehezebb kiszámolni, hogy a rövid távú szálláshely szolgáltatóknak - akik tehát lakást, üdülőt adnak bérbe néhány napra -, pontosan mekkora lesz a megtakarításuk. Ez függ a hirdetési és rezsiköltségektől, a szállás kihasználtságától is. A bérbeadók zsebében több pénz maradhat 2018-tól. A magánszemélyek ugyanis akár három szállás után is választhatják a tételes adózást. Így egy szoba után mindössze 38 400.- forint adót kell fizetni évente.

