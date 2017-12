, hiszen a korlátlan monitor előtt ücsörgés sem a szemnek, sem az agynak nem jó – fontos, hogy más otthoni elfoglaltsága is legyen. És az ne a telefon nyomogatás legyen, ha lejár a napi gépidő. Ez is a szülők feladata: az egyedül töltött idő okos felhasználási módjának átadása jó példán keresztül.

Erre is van megoldás

Bizonyos játékok arra buzdítanak, hogy ne csak játéktallérokat, hanem igazi pénzt is költsünk a magasabb játékélmény elérése érdekében – tanítsuk meg a gyereket arra, hogy ezzel ne terhelje telefon előfizetését, minden egyes valódi forint kiadása előtt értekezzen erről azokkal, akik a számláját fizetik – azaz a szüleivel. Tanítsuk meg, hogy mi az, ami pénzbe kerül, még ha a pénz nem is jelenik meg a valóságban.

fontos tudni, hogy vadidegenek írhatnak a gyerekünknek, amint megjelenik a digitális térben – jó, ha ezzel ő maga is tisztában van. Beszélgessünk arról, hogy mit csináljon, ha ír neki egy idegen, még ha teljesen ártatlannak látszó dolog. Sajnos az internettel együtt egyfajta bizalmatlanságot is át kell adnunk a gyereknek: nem bízhat meg bárkiben, aki ír neki, még akkor sem, ha az illető látszólag jót akar.

– az okostelefon legnagyobb előnye, hogy köldökzsinórként használhatjuk. Egyes appok (family locatorok) azt is megmutatják, merre jár gyermekünk – persze ennek használatát azért tudassuk a gyerekkel, úgy etikus, ha ő is tudja, hogy szülei minden lépését láthatják.

Oszd meg 5 másodpercen belül és nyersz!

- elvileg nem is lehet mindegyik közösségi oldalra 13 éves kor alatt regisztrálni, de ez könnyen kijátszható és 10 éves gyerekünk osztálytársai hirtelen ismerősnek jelölhetnek a Facebookon. A közösségi oldalakat is tudni kell használni – ezt is meg kell tanítani, főként jó példával a gyereknek. Ne posztoljunk túl sok szelfit, nem írjuk ki az adatainkat, nem osztunk meg minden vicces képet, ami szembejön, nem árasztjuk el az ismerőseink falát azért, hogy nyerjünk egy mozijegyet, nem írunk idegeneknek csak mert nem tetszik a véleményük. Fontos téma lehet, hogy ismerősnek jelölje-e a tanárát, aztán írjon-e neki leckéért – ezt már pedagógusa válogatja, hogy hogy fogadja, hiszen van, aki kifejezetten szereti a diákjaival való efféle kapcsolattartást.