Itt a figyelmeztetés: nagyon megugorhatnak a törlesztőrészletek

Most érdemes hosszabb távra rögzíteni a hitel kamatait, mert elszállhatnak a költségek.

Az elkövetkező tíz évben a változó kamatozású lakáshitelek után fizetendő kamat akár négy százalékkal is nőhet – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) stabilitási jelentésének egyik ábrájából.

Mindez azt vonja maga után, hogy a törlesztőrészlet is közel 40%-kal emelkedhet meg az induláshoz képest

- írta elemzésében a Bankmonitor.hu.

A jegybanki példában azt vizsgálták meg, hogy mi történik, ha egy 5 millió forintos hitelt 20 évre változó kamatozással vesznek fel. Az ábrán feltüntették a várható kamatpálya szerint a törlesztőket is, bár az egyszerűség kedvéért azt határozták meg, mintha minden hónapban újraszámolnák a törlesztőt (a gyakorlat inkább az, hogy 3-6-12 havonta kerül erre sor).

Az igazán nagy érdekesség az, hogy a jegybank milyen kamatokkal számol a következő 10 évben. A kalkulációjuk szerint indulásként 3,6% volt a változó kamatozású hitel kamata, míg a vizsgált időszak végére ez közel 7,4%-ra emelkedik meg, vagyis

a kamat duplázódik a várakozások szerint.

Mindennek eléggé drámai következményei vannak, hiszen a 29 ezer forintról induló havi törlesztőrészlet 10 évet követően a duplázódó kamat miatt 40 ezer forintra ugrik meg. Százalékosan közel 40%-kal emelkedik meg a törlesztő.

A jegybank viszont még ennél is továbbmegy, hiszen ehhez, az egyébként sem csekély kamatemelkedéshez képest megnézték azt is, hogy mi történik, ha valami véletlen folytán (újabb válság miatt például) extra kamatemelkedés következik be.

A Bankmonitor.hu ábráján nem tüntették fel az összes verziót, csak a két optimistábbat. De ez is oda vezet, hogy az induló törlesztőrészlet könnyen megugorhat.

Az utóbbi egy hónapban több magyar bank vezetője is azt mondta, oda kell figyelni a kamatkockázatra és a kamatok megemelkedésének veszélyeire.

Ehhez társult most a jegybank aggodalma is, miszerint a változó kamatozású lakáshitelek becsapósak, mert a valós kockázat most láthatatlan. Hiszen nagyon olcsó ez a hitel, de ez csak az időzítés miatt van így.

