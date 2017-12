Mennyibe kerül a szilveszterezés Budapesten?

Számtalan lehetőség és program közül választhatnak idén a fővárosban szilveszterezők, persze az ezekhez tartozó árcédula is széles skálán mozog.

Idén szilveszterkor is többféle program közül lehet válogatni: van olyan belvárosi szórakozóhely, az Opera mellett, ahol 3000 forintos belépőjegy megváltása után vattacukorral is várják az év utolsó éjjelén mulatókat. Egy másik, a pesti Duna-parthoz közeli klubban jazz-este lesz, ide 20 ezer forint az egész estés jegy.

A fővárosi színházak közül több társulat dupla előadással zárja az évet, így a Vígszínházban a Pál utcai fiúk, a Madách Színházban pedig a Páratlan páros várja a közönséget.

Több előadás már telt házas, de ha maradtak még jegyek, akár hatezer forintba is kerülhetnek.

Az egyik legismertebb all you can eat szolgáltatást, tehát korlátlan fogyasztást biztosító étteremlánc zenével és ünnepi svédasztallal várja a vendégeit: 25 ezer forintba kerül a szilveszteri programjuk.

A hotelekben is búcsúztathatják az óévet: nagy eltérések vannak a budapesti szálláshelyek között, hiszen a hostelektől kezdve a luxusszállodákig különböző árakon várják a vendégeket. „Az egy-két tízezer forinttól akár egy több százezer forintos lakosztály szobaáráig minden megtalálható a fővárosban szilveszter éjjelén ” – mondta Flesch Tamás, a Szállodaszövetség alelnöke, aki hozzátette, az utolsó pillanatokban kicsivel olcsóbbá válhatnak a hotelszobák, de a mostaninál jutányosabban csak az foglalhatott, aki ezt már hónapokkal ezelőtt megtette.

Van olyan késői szobaelhagyást ajánló 4 csillag pluszos szálloda, mely szilveszteri gálavacsorát, pezsgőzést és tűzijátékot ajánl az év végi pihenéshez, ehhez listaáron fejenként 110 ezer forint társul 2 éjszakára, igaz ezt már Pest megye határában kínálják.

Kapcsolódó hanganyagok Szinte bármit csinálhat a fővárosban Szilveszter éjjelén Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!