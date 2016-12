A szíriai hadsereg teljes ellenőrzése alá vonta Aleppót

Teljes egészében visszafoglalta a szíriai hadsereg az északi Aleppót - jelentette be a hadsereg csütörtökön közleményben. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) is megerősítette, hogy az utolsó felkelőket és polgári személyeket szállító konvoj is elhagyta a korábban a lázadók ellenőrzése alatt tartott területet.