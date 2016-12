Hamburgban is gyilkolhatott a berlini merénylő

Október 16-án Hamburgban az Alster partján egy ismeretlen megkéselt egy 16 éves német fiatalt, 15 éves barátnőjét pedig a vízbe lökte. Azóta a helyi rendőrség egy 23-25 éves, "déli kinézetű" elkövetőt keres, és most felvetődött, hogy a berlini merénylet végrehajtásával gyanúsított Anis Amri követhette el azt az akciót is. A hamburgi rendőrség szóvivője megerősítette, hogy ellenőrzik ezt a szálat. A Hamburger Abendblatt szerint erősíti a gyanút, hogy a tunéziai férfi Hamburgban is regisztráltatta magát menedékkérőként, tehát járt, élt a városban is.