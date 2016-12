Szabadban töltött éjszakákra készülhetett Anis Amri

Egymás fölött több nadrágot viselt Anis Amri, ami arra utal, hogy több éjszakát is az utcán töltött. Hátizsákjában egy holland telefonkártya, 1500 euró és fogkefe is volt - írták a szombati olasz újságok. A hatóságok eközben a Milánóban lelőtt feltételezett terrorista utolsó napjait igyekeznek rekonstruálni Berlintől Észak-Olaszországig.

A tunéziai férfi a hideg ellen akart védekezni a szabadban töltött éjszakákon, ezért két-három nadrágot viselt a Corriere della Sera szerint. Hátizsákjában a készpénzen kívül egy okostelefont, egy aktiválatlan holland telefonkártyát, tusfürdőt és két fogkefét találtak.

A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) milánói csapata szerint Anis Amri a december 19-ei berlini kamionos merénylet után, december 22-én a franciaországi Chambéryben volt. Onnan vonattal jutott át a francia-olasz határon, és utazott Torinóig. A hatóságok a köztéri kamerák felvételeinek segítségével igyekeznek rekonstruálni Anis Amri utolsó óráit. A kamerák a torinói pályaudvaron egyedül mutatják, és nem telefonált senkinek. Három órát várakozott Torinóban, majd automatából vásárolt vonatjegyet Milánóig, ahova éjszaka ment tovább, és háromnegyed egykor érkezett meg a külvárosi Sesto San Giovanni vasútállomására. Az állomás közelében járőröző rendőrök hajnali 3 óra után lőtték őt le, miután igazoltatáskor pisztolyt rántotta elő, és rálőtt a rendőrökre.

Nem tudni, mit csinált Anis Amri a milánói pályaudvarra érkezése és a halála között eltelt időben. A nyomozók szerint egy másik vonatra várt vagy buszra. Sesto San Giovanniból indulnak a Dél-Olaszországba, Albániába, illetve Spanyolországba, majd onnan Marokkóba továbbmenő menetrendszerinti távolsági autóbuszok. Az olasz hatóságok szerint nem kizárt a legegyszerűbb útvonal, vagyis, hogy Anis Amri Itália déli része felé tartott, ahol kapcsolatai voltak, hogy onnan aztán hazája, Tunézia felé mehessen tovább.

Az őt igazoltatni akaró olasz rendőröknek azt mondta, calabriai, vagyis dél-olaszországi. A hatóságok cáfolták, hogy Anis Amri Allah akbar (Isten a legnagyobb) felkiáltással halt volna meg, ehelyett azt kiáltotta olaszul, hogy szemét rendőrök.

A Corriere della Sera elemzése szerint az Európában tartózkodó terroristák számára Itália folyosóként szolgál, más európai államokkal szemben ezért nem volt eddig célpont Olaszország.

A La Repubblica úgy látja, Anis Amrinak a rendőrökre leadott lövése megtörte az eddigi olaszországi tűzszünetet, és most először Itáliába is behatolt az iszlamista terrorizmus fenyegetése. Az olaszok most szembesültek azzal, hogy a terrorizmus veszélye őket sem kerülheti el.

Az Anis Amrit igazoltató és a lövését viszonzó rendőröket Olaszországban pénteken hősként ünnepelték. A belügyminisztérium a nevüket is nyilvánosságra hozta, közölték fényképüket, később azonban az országos rendőrparancsnok tiltakozására elsötétítették hirtelen megalakult rajongói oldalukat, és védelem alá helyezték őket családjukkal együtt.

Milánóban és térségében él Olaszország legnépesebb, több mint félmilliósra becsült muzulmán közössége. Sesto San Giovanni is muzulmán bevándorlók lakta milánói negyed, ahol heves viták kísérik egy itt tervezett mecset felépítését. Az olaszországi iszlám közösségek uniója elhatárolta magát Anis Amritól, hangsúlyozva, hogy az Olaszországban és Európában élő muzulmán vallású állampolgárok jelentős többsége biztonságban akar élni és elítéli a terrorizmust.