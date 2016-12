Újabb támadás a berlini metrón

A hét fiatal még üzemidőben követte a bűncselekményt, a német rendőrség közzé is tette a fényképüket, illetve videofelvétel is készült róluk. A hajléktalan szerencséjére még üzemidőben történt az eset, így az utasok gyorsak el tudták oltani az égő ruháját, és az egyik szerelvény vezetője is az oltókészülékkel sietett a 37 éves férfi segítségére, akinek csak a holmijai égtek el.

A támadók elmenekültek: beugrottak egy érkező szerelvénybe. Ott készült az alábbi videó, amelyet a Spiegel Online tett közzé: