Hollandiában is járhatott a berlini merénylő

Az újság szerint Zwolle, Breda és Nijmegen városaiban lehetett hozzáférni a tunéziai Anis Amri hátizsákjában talált SIM-kártyához. Ez alapján felmerül annak gyanúja, hogy a támadó - akivel múlt héten Milánó egyik külvárosában végzett a rendőrség - menekülés közben Hollandiát is érintette. A dpa német hírügynökségnek egyelőre nincsenek információi arról, hogy a férfi Hollandiában vagy esetleg más módon jutott hozzá a holland telefonkártyához.

Az már korábban kiderült, hogy a 24 éves férfi a közép-franciaországi Lyonon keresztül jutott el Észak-Olaszországba. A német szövetségi ügyészség a dpa megkeresésére egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

A holland rendőrség szerdán közölte: vizsgálják, hogy a férfi keresztülutazott-e az országon. Wim de Bruin, a holland nemzeti ügyészségi hivatal szóvivője azt mondta: vannak arra utaló "jelek", hogy Amri Hollandia érintésével utazott Franciaországba, de a vizsgálat még folyik ez ügyben.

A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális médiatársaság eközben arról számolt be, hogy Anis Amri az eddig feltételezettnél lényegesen jobban kiépített kapcsolati hálóval rendelkezett a németországi Ruhr-vidéken, ahol egy tucatnyi mecsetben járt. Az egyik dortmundi mecsethez kulcsa is volt, így ott tudott éjszakázni, 2015 vége óta pedig rendszeresen ingázott Berlin és a Ruhr-vidék között. A férfi tavaly utazott be Németországba, és míg eleinte főleg az ország nyugati részén, Észak-Rajna-Vesztfáliában tartózkodott, 2016 februárja óta már túlnyomórészt Berlinben.

Korábbi jelentések szerint Anis Amri kapcsolatban állt észak-rajna-vesztfáliai radikális iszlamistákkal. A hatóságok márciustól megfigyelés alatt tartották, de mindössze annyi derült ki róla, hogy kisstílű drogdílerként tevékenykedik a német főváros egyik legfőbb kábítószer-árusító központjaként számon tartott kreuzbergi Görlitzi parkban. Azt a gyanút nem sikerült alátámasztani, hogy súlyos, állam elleni bűncselekményre készül, így megfigyelését szeptemberben leállították.

Anis Amrit gyanúsítják azzal, hogy megölt tizenkét embert és sokakat megsebesített, amikor december 19-én egy lopott kamionnal egy karácsonyi vásárba hajtott a német fővárosban. A férfit múlt péntekre virradóra lőtték le egy rendőri ellenőrzés során Milánó külvárosában, miután négy napon át körözték Európa-szerte.