Szilveszter a terror árnyékában

Németországban a legtöbb nagyobb városban és a fővárosban is minden eddiginél szigorúbb óvintézkedéseket vezetnek be szilveszterkor a terrorveszélyeztetettség miatt. Berlin központjában ismét megrendezik a nagyszabású óévbúcsúztató mulatságot, de a kamionos merényletből okulva beton terelőelemekkel torlaszolják el a rendezvényhez vezető utakat. Szintén fontos újítás, hogy a bejáratoknál és a rendezvény térségében géppisztolyos rendőrök is járőröznek majd.

Franciaországban is rendkívüli állapotot rendeltek el, igaz ez már két éve tart, amióta példa nélkül álló terrorsorozat sújtja a nyugati államot. A parlament ezt a rendkívüli állapotot nemrég jövő nyárig meghosszabbította. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok különleges, részben vitatott jogköröket kaptak. Házkutatásokat például bírói engedély nélkül is végezhet a rendőrség, vagy gyülekezési tilalmat is bármikor elrendelhet.

A rendkívüli állapot hatékonyságáról készült parlamenti jelentés szerint a hatóságok az elmúlt évben csaknem ötezer házkutatást végeztek, és 670 eljárás indult, közülük 61 terrorizmussal kapcsolatban. Több mint hatszáz embert helyeztek házi őrizetbe. A rendkívüli állapot keretében húsz, gyülekezésre alkalmas helyet, köztük muzulmán imahelyeket zártak be, és tucatnyi egyesületet oszlattak fel.

Ausztriában megerősítették a rendőri jelenlétet az adventi időszakban a tartományokban, a rendőrség megerősítette a bécsi karácsonyi vásárok védelmét is, hogy megakadályozza a berlini kamionos merénylethez hasonló támadásokat. A rendezvény mellett betonakadályokat állítottak föl, egyúttal megemelték a Bécsben szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát, ők ellenőrzik az autókat is. A biztonsági erők fokozott készültségét január 9-ig rendelte el az osztrák belügyminiszter. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy mindenki legyen éber és a gyanús eseteket jelentse a rendőrségnek.

A madridi városvezetés terrortámadástól tartva úgy döntött, hogy a január első hetében tartandó hagyományos vízkereszt idejére elővigyázatosságból kitiltja a főváros területéről a 3,5 tonnás vagy annál nehezebb teherautókat. A fontos árukat szállító teherautók különengedéllyel behajthatnak. Az illetékes szerint az utcákon különböző akadályokat is elhelyeznek majd az esetleges támadók feltartóztatása céljából.

Törökország is fokozta a biztonsági készültséget, igaz, ott a fő ok a szíriai Aleppó keleti részéből kimenekítendő civilek ellátása és az esetleges bevándorlóhullám miatt. Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő Twitter-üzenetben közölte, hogy Ankara meghozott minden óvintézkedést.

Horvátországban a december 19-i berlini terrortámadás óta kettesről hármasra emelték a terrorkészültségi szintet, de a horvát hatóságok szerint nincs semmi jele annak, hogy a németországihoz hasonló merénylet történjen az országban. Ahogy tavaly úgy most is szigorítottak a határellenőrzésen, és fokozottabban vizsgálják a közlekedési csomópontokat, a köztereket, a vasútállomásokat és a repülőtereket. Az intézkedéseknek megfelelően szorosabb az együttműködés a rendőrség és a titkosszolgálatok között.